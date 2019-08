HONOR V30 e Redmi K30 Pro sono in arrivo e supporteranno il 5G

LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia - HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento : LG V30 si aggiorna finalmente ad Android 9 Pie in Italia, anche se solo tramite LG Bridge. Nel frattempo a partire dalla Cina arriva un nuovo update per HONOR 20 e HONOR 20 Pro, meno importante, ma comunque significativo. Ecco le novità. L'articolo LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia, HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento proviene da TuttoAndroid.