Guida Tv martedì 27 agosto | i programmi di oggi | Pallavolo | Fratelli Unici e Chicago Fire

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 27 agosto 2019)Tv di27– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25Rai 2 ore 21:00 EuropeiFemminile, Italia-Slovenia Rai 3 ore 21:20 Professore per amore Canale 5 ore 21:15 Windstorm – Liberi nel vento Rete 4 ore 21:30 Stasera Italia – Speciale Italia 1 ore 21:206×20-21 1a Tv Free (qui le anticipazioni) La7 ore 20:35 In onda Tv8 ore 21:25 Into Darkness Star Trek Nove ore 21:25 Mani di fata Serie Tv e Film in Tv27Le Serie Tv in Chiaro Italia 1 ore 21:20 Chigago6×20-21 1a Tv Free + Lethal Weapon 3×15-16 1a Tv Free Cielo ore 21:15 Masters of Sex 2×05-06 TopCrime ore 21:15 Major Crimes 2×117-18 Giallo ore 21:10 I Misteri di Brokenwood Rai Premium ore 21:20 C’era una volta Studio Uno (miniserie) Spike ore 21:30 Spartacus 3×06-07-08 Le Serie Tv sui Canali ...

