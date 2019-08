Grecia | il nuovo premier Mitsotakis annuncia la revoca del controllo sui capitali

Il nuovo governo della Grecia vuole cancellare il “diritto di asilo universitario” : Cioè quella legge – unica in Europa, approvata dopo la fine della dittatura – che vieta alla polizia di entrare nelle università

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo Governo - ‘può far crescere Paese’ (3) : (AdnKronos) – Secondo Stephanie Kelly, economista politico di Aberdeen Standard Investments, “il risultato delle elezioni greche è un esempio di politica populista che si conclude. Il Governo populista Syriza, eletto nel 2015 come reazione alla profonda crisi del debito dell’Eurozona e alle accuse di corruzione politica in Grecia, è stato rovesciato dal centro-destra New Democracy. Il nuovo Governo promette ...

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo Governo - ‘può far crescere Paese’ : Milano, 8 lug. (AdnKronos) – Agenzie di rating e analisti finanziari sono fiduciosi sulle prospettive della Grecia dopo la vittoria di Nuova Democrazia alle elezioni politiche del 7 luglio. Il voto dei greci ha assegnato 158 seggi su 300 in Parlamento al centrodestra e il nuovo Governo di Kyriakos Mitsotakis, che ha battuto il leader di Syriza e il primo ministro uscente, Alexis Tsipras, potrebbe essere capace di “spingere su ...

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo Governo - ‘può far crescere Paese’ (2) : (AdnKronos) – Non è un caso, quindi, che la vittoria del partito di Mitsotakis abbia portato un generale raffreddamento sui rendimenti dei titoli di Stato greci. I tassi del decennale si sono portati su nuovi minimi storici, 2,016%, per poi risalire a 2,09% nel corso della giornata. Tra i gestori e gli analisti, Merian Global Investors consiglia di rimanere lunghi (acquistare) sul rischio greco. “Nuova Democrazia – spiega ...

Kyriakos Mitsotakis è il nuovo premier della Grecia : Aggiornamento ore 22:00 - Il premier greco Alexis Tsipras ha ammesso la sconfitta elettorale telefonando al leader di Nea Dimokratia Kyriakos Mitsotakis per fargli i complimenti. "I cittadini hanno scelto. E noi rispettiamo il risultato, perché il cambio di governo è l'essenza della democrazia. Ho fatto i complimenti a Mitsotakis e domani gli consegnerò l'ufficio del primi ministro". Tsipras ha aggiunto che Syriza ha fatto ...