Governo | Zingaretti a M5s | Dobbiamo ascoltarci a vicenda | lavoriamo a una soluzione

Governo - i renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

Crisi di Governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori dal Governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio Governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...