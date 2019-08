Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio-Zingaretti e il premier alle 21 : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - vertice alle 18 a Palazzo Chigi : Governo Pd-M5s - la stretta decisiva : Si stanno dirigendo a Palazzo Chigi: alle 18 Luigi Di Maio, lasciato il vertice del M5s, incontrerà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Bocche cucite sia fuori dalla casa di Pietro Dettori (dove si è riunito lo stato maggiore grillino) e dal Nazareno, da dove però filtra una netta apertura nella

Governo - diretta : vertice Di Maio-Zingaretti alle 18 a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice 5Stelle a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, ha definito...

Governo - contatti Di Maio-Zingaretti : incontro in serata. Ore decisive - vertice M5S a Roma : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano tra i...

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big in corso. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano Luigi Di...