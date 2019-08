Governo | ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni

Fonte : blogo

(Di lunedì 26 agosto 2019) Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in un post secondo cui Giuseppe Conte non si tocca. "L'Italia non può aspettare il Pd", ha ribadito ieri il leader pentastellato. Zingaretti insiste: "Serve discontinuità". M5S: "Conte unico nome" Non c'è accordo tra Pd e M5S, inflessibile sulla necessità di un Conte bis La Lega, che continua a perdere consensi e sperava in un ritorno rapido alle urne, invece, spera sempre che il M5S ci ...

