Governo - tra Di Maio e Zingaretti nodo premisership. Nuovo incontro alle 21 con Conte : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Paolo Becchi - il Governo dell'inciucio schiaffo all'Italia : "Il voto non conta un caz***. Conte infiltrato Pd" : "Un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare". Secondo Paolo Becchi, l'accordo tra Pd e M5s (fonti di entrambi i partiti lo definirebbero in dirittura d'arrivo) "genererebbe una spaccatura insanabile tra popolo e istituzioni, dove il popolo non solo non vedrebbe rispettata la sua volonta

Governo - tra Di Maio e Zingaretti 25 minuti di faccia a faccia a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Nemmeno 30 minuti di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo nemmeno 30 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. La...

Crisi di Governo - alle 18 nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Conte rientra dal G7 : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Governo M5S-Pd - Ricolfi : 'Trafficanti di uomini tifano per esecutivo giallorosso' : I rumors raccontano come, al momento, il Movimento Cinque Stelle avrebbe scelto (ancora) Giuseppe Conte come nuovo premier. Una condizione da dettare al Pd che si coniuga alle dichiarazioni del presidente dimissionario che ha chiuso le sue porte ad un suo nuovo impegno in un esecutivo gialloverde. L'unico orizzonte destinato a scongiurare le elezioni sarebbe quello di un sodalizio giallorosso. Ai microfoni di Quotidiano.net il sociologo Luca ...

Governo - Conte 2 verso il traguardo E adesso il premier a #laPiazza : E’ fatta, dunque. Salvo colpi di scena finali, Cinquestelle e Partito Democratico hanno raggiunto l’accordo: sarà Giuseppe Conte il premier del nuovo Governo giallorosso. I rumor raccolti da La Piazza trovano conferma in ambienti Cinquestelle. Fonti del massimo livello del... Segui su affaritaliani.it

Governo - l'asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio : ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di...

Trattativa Governo - 5 Stelle a consulto : 13.08 Previsto in giornata,secondo fonti M5S, il vertice dello stato maggiore dei 5 Stelle per fare il punto sulla Trattativa per un nuovo governo con il Pd. Oltre al capo politico del MoVimento, Di Maio, è prevista la presenza di diversi esponenti di spicco,tra cui Fico, Di Battista,Paola Taverna e anche Davide Casaleggio. Incerta la presenza di Beppe Grillo.

Governo ultime notizie : M5S “Conte unico nome” - trattativa a rilento : Governo ultime notizie: M5S “Conte unico nome”, trattativa a rilento Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto celerità e responsabilità. L’unica maggioranza politica che sembra possa far andare avanti questa XVIII legislatura è quella composta da M5S e PD. I due leader, Di Maio e Zingaretti, hanno cominciato a parlare di temi, mostrando una certa convergenza sulla tutela dell’ambiente e l’investimento in ...

Governo - Pd-M5S trattano : dem tentati dal Conte bis - Fico si chiama fuori : Il Movimento 5 Stelle, sull?onda dell?indicazione di Beppe Grillo, resta fermo su Conte premier, il Pd dice no, ma in realtà c?è più di uno spiraglio. Un...

Governo - la settimana politica tra trattative e incontri : Dal verde al rosso lasciando il giallo fisso. A vederla per colori è un semaforo la crisi di Governo balneare. Chi passerà è difficile da dire. Chi alla fine salirà al Governo, se questa e non le elezioni sarà la soluzione, non è questione semplice da risolvere. Le trattative sono aperte almeno fino a martedì, giorno in cui il presidente della Repubblica farà un altro giro di consultazioni al Quirinale. La strada che è sembrata maestra nei ...

Governo - i renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

Governo : ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni : Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo Governo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in ...