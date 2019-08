Governo | raccolta firme FdI a Milazzo ‘subito al voto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – Si è tenuta a(Messina) la manifestazione che ha visto insieme i deputati di Fratelli d’Italia e gli esponenti locali di Riva Destra – gruppo federato a FdI – per lasulle elezioni anticipate. “Una iniziativa che si è tenuta contemporaneamente in tutte le piazze italiane, per volontà della leader Giorgia Meloni la quale è stata la prima a chiedere le elezioni subito e lo scioglimento delle camere per poter dare la possibilità ai cittadini di esprimere il loro pensiero”, si legge in una nota.‘Siamo sicuri – ha detto Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale – che il Pd e il M5S abbiano un grande conflitto di interesse per evitare il voto essendo in caduta libera nei sondaggi. Ma non possiamo permettere di mandare al ...

