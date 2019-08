Governo : raccolta firme FdI a Milazzo ‘subito al voto’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – Si è tenuta a Milazzo (Messina) la manifestazione che ha visto insieme i deputati di Fratelli d’Italia e gli esponenti locali di Riva Destra – gruppo federato a FdI – per la raccolta firme sulle elezioni anticipate. “Una iniziativa che si è tenuta contemporaneamente in tutte le piazze italiane, per volontà della leader Giorgia Meloni la quale è stata la prima a chiedere le ...

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un Governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni