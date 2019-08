Governo | ministro Locatelli | “Esecutivo Pd-M5s e Lega all’opposizione? Spero che il

Crisi di Governo - Conte si dimette e sferza il ministro dell'Interno : consultazioni : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, nel corso del lungo discorso (durato 48 minuti) al Senato, di voler rassegnare le sue dimissioni. E nel corso del suo intervento ha riservato attacchi non proprio morbidi al suo collega, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, attacchi più volte interrotti dalle urla di diversi senatori. La presidente del ramo parlamentare Casellati ha dovuto spesso calmare le acque in aula. Un ...

Assunzioni Mibac a rischio con crisi di Governo - parla il ministro Bonisoli : Assunzioni Mibac a rischio con crisi di governo, parla il ministro Bonisoli Sono passati pochi giorni dall’annuncio del ministro dell’Istruzione Alberto Bonisoli sulla propria pagina Facebook, nel quale si segnalavano i numerosi concorsi per le Assunzioni Mibac nel prossimo autunno. Giorni in cui però al governo è successo di tutto, con una crisi scoppiata nella settimana di Ferragosto e le cui tensioni ancora non accennano a diminuire. ...

Francesco Boccia : "Subito al voto. Ma in caso di Governo M5S-Pd - Boschi sia ministro" : ″È stato un tragico errore avere aperto a un nuovo Governo prima dell’apertura della crisi” e tutto questo “per eccesso di protagonismo”. Francesco Boccia, deputato democratico, non fa sconti a Matteo Renzi. Un errore, perché tra le altre cose “ha dato ai 5Stelle una centralità enorme” mentre “solo dopo l’apertura della crisi e la sintesi del presidente della Repubblica ...

Nel Governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

Crisi di Governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Morto Fabrizio Saccomanni : malore sugli scogli in Sardegna. Presidente Unicredit - fu ministro dell'Economia nel Governo Letta : Morto Fabrizio Saccomanni. Il Presidente di Unicredit ha avuto un malore in Sardegna. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942. ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni...

Il ministro (e futuro commissario Ue?) Centinaio : “La spina al Governo andava staccata due mesi fa” : Gian Marco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura, sostiene che il Carroccio avrebbe dovuto staccare al spina al governo già due mesi fa, dopo la vittoria alle elezioni europee. Centinaio, inoltre, è uno dei due nomi (insieme a quello di Garavaglia) indicato da Salvini come possibile prossimo commissario europeo.Continua a leggere

"I sindacati non trattano con un ministro - ma con il Governo" : Ieri a Palazzo Chigi c’è stato l’incontro programmato del Presidente del Consiglio, Conte, con le parti sociali in vista della manovra economica: sindacati e organizzazioni datoriali seduti allo stesso tavolo per discutere le misure che sta preparando l’esecutivo per il prossimo autunno. Oggi ci sarà una replica al ministero dell’Interno con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che già ...

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del Governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...