Governo | Locatelli | ‘Renzi? Cacciato da popolo | farebbe meglio a tacere’

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

Governo : Fontana agli Affari UE - Locatelli alla Famiglia : Quello che ieri sembrava soltanto un suggerimento, oggi è diventato ufficiale. Matteo Salvini è riuscito nell'impresa di aumentare la quota della Lega nel Governo gialloverde, proponendo Lorenzo Fontana come nuovo Ministro degli Affari Europei e la deputata leghista Alessandra Locatelli al posto di quest'ultimo alla guida del Ministero per la Famiglia e le disabilità.In mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era detto ...

Governo : Locatelli - anti migranti e clochard - ministro della Famiglia al posto di Fontana : Alessandra Locatelli è il nuovo ministro per la Famiglia e le Disabilità. Il primo (mini) rimpasto del Governo gialloverde vede il ministro Lorenzo Fontana traslocare agli Affari europei (ministero di cui, fino a poco fa, era titolare l’economista Paolo Savona, ora a capo della Consob). "Oggi - ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ci sono due nuovi ministri e, d'accordo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato.L'articolo **Governo: ieri ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato.L'articolo **Governo: ieri ...

Governo : Locatelli ha giurato davanti a Mattarella : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il decreto di nomina a Ministro senza Portafoglio, di Alessandra Locatelli. Ne daà notizia il Quirinale.Subito dopo il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani di Mattarella alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, ...

Governo : Locatelli ha giurato davanti a Mattarella : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il decreto di nomina a Ministro senza Portafoglio, di Alessandra Locatelli. Ne daà notizia il Quirinale.Subito dopo il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani di Mattarella alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della ...

Primo restyling "firmato Lega" nel Governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Governo : Fontana già ministro - al Colle giurerà solo Locatelli : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Alessandra Locatelli, responsabile della Famiglia in pectore, giurerà oggi alle 18 al Quirinale come ministro senza portafoglio. Lorenzo Fontana, poiché già ministro, non giurerà ma assumerà direttamente il nuovo incarico. Domani il Consiglio dei ministri conferirà a Locatelli le deleghe per le politiche alle Disabilità e alla famiglia mentre a Fontana quelle per gli Affari europei. Sempre domani, al ...

Governo : domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi. Lo comunica palazzo Chigi. L'articolo Governo: domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Fontana agli Affari UE - Locatelli alla Famiglia : Quello che ieri sembrava soltanto un suggerimento, oggi è diventato ufficiale. Matteo Salvini è riuscito nell'impresa di aumentare la quota della Lega nel Governo gialloverde, proponendo Lorenzo Fontana come nuovo Ministro degli Affari Europei e la deputata leghista Alessandra Locatelli al posto di quest'ultimo alla guida del Ministero per la Famiglia e le disabilità.In mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era detto ...

Rimpasto Governo Conte : Lorenzo Fontana agli Affari Europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia : E’ partito il Rimpasto nel Governo Conte. “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” ha annunciato il premier