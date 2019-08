Governo | lo Stato maggiore del M5s riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega. Mio bis? Contano i programmi». Vertice Stato maggiore Pd a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega - non si riaprirà». Stato maggiore Pd riunito a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Maltempo - Governo nega lo stato di emergenza nazionale a Milano Marittima dopo la tromba d’aria del 10 luglio : “Capisco che, in queste ore, il nervosismo serpeggi nelle file della Lega, soprattutto in chi ricopre, almeno al momento, in un governo dimissionario, l’incarico importante di sottosegretario. Però c’è un limite: si chiama realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è una: il governo ha escluso Milano Marittima dal riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, anche se non ci diamo per vinti e speriamo che presto questa ...

Governo : Zingaretti - ‘è stato fallimentare’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Prima di tutto bisogna denunciare e non dimenticare che oggi abbiamo assistito al fallimento di un esperimento politico. Secondo, credo sia andato in scena questo fallimento perché sono state la politiche di questo Governo a rivelarsi fallimentari”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘è stato fallimentare’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato : Il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, comunicato dall'ufficio stampa del Quirinale dopo l'apertura ufficiale della Crisi di Governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si comincia mercoledì 21 agosto alle 16:00 con i presidenti di Camera e Senato e si termina giovedì 22 con l'audizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Renzi : "Un nuovo Governo non è un colpo di Stato - un voto in autunno è un colpo di sole" : "Un nuovo governo non è un colpo di Stato, un voto in autunno è un colpo di sole". E ancora: "Il governo populista ha fallito, il populismo funziona bene in campagna elettorale, un po' meno quando si tratta di governare". In Senato, dopo il botta e risposta tra Conte e Salvini, prende la parola il senatore del Pd, Matteo Renzi, che ha ironizzato sulle parole di Giorgetti (che invitò a stare attenti a "non fare la fine di Renzi"), menzionando i ...

Il Governo britannico ha tolto la cittadinanza a un uomo che aveva aderito allo Stato Islamico : Il governo del Regno Unito ha tolto la cittadinanza a Jack Letts, un uomo britannico di 24 anni che cinque anni fa aveva aderito allo Stato Islamico. Letts, che al momento è detenuto in una prigione in Siria, è figlio

Salvini a Conte : “Ossessionato da immigrati? È la mia missione. Io sempre stato leale. Ma qui qualcuno vuole un Governo Renzi-Boldrini” : “Ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione” e “sleale collaborazione“. Due passaggi della lettera aperta indirizzatagli da Giuseppe Conte non sono andati giù a Matteo Salvini, che ha risposto al presidente del Consiglio al termine del Comitato per l’ordine pubblico tenuto a Castel Volturno. Il primo è quello in cui il premier sottolinea del ministro dell’Interno la “fedele e ossessiva ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

Il coprifuoco imposto dal Governo indiano sulla capitale del Kashmir è stato allentato : Il coprifuoco che mercoledì scorso il governo indiano aveva imposto su Srinagar, la capitale del Kashmir, stato indiano a maggioranza musulmana, è stato allentato, ha scritto il Guardian. L’India aveva annunciato il coprifuoco per evitare proteste dopo avere tolto al