Governo | Lega pensa a proposta che non si può rifiutare | ma il M5s ormai

Tutte le accuse che la Lega non potrà fare al mostro di Governo formato da Pd-M5s : Tra le molte scene spassose osservate nel corso di questa formidabile crisi di governo ce n’è una forse più gustosa delle altre che negli ultimi giorni è stata comprensibilmente messa in secondo piano da molti osservatori. Al centro della scena, oggi, ci sono il Partito democratico e il Movimento 5

Sondaggi elettorali : dati politici crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni

Governo - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Sondaggi di Governo : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : Sondaggi di governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Sondaggi politici : gli elettori del M5S preferiscono il Governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...

Governo - sondaggi : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : sondaggi di Governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Governo PD-M5S e Lega primo partito - Porro chiama in causa Mattarella su 'disarmonie' : La Lega fuori dal Governo, nonostante percentuali che l'hanno vista oltre il 30% alle ultime Europee e sondaggi che la proiettano fino al 38%. Secondo Nicola Porro potrebbero esserci i margini affinché si possano fare delle riflessioni sul fatto che un'eventuale collocazione all'opposizione del Carroccio potrebbe rappresentare una "grave disarmonia" tra il sentimento del popolo e l'espressione politica di quella che sembra poter essere una ...

Governo - sondaggi : Lega giù di 5 punti - è al 33 - 7%. In salita M5S e Fdi - solo 4 su 10 vogliono il voto : sondaggi di Governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Giù la Lega - il 43% di elettori M5s preferisce il Governo con il Pd : Crolla la Lega di più di cinque punti (passando dal 38,9% del 30 lugli al 33,7% ddel 25 agosto); sale di poco il Pd (nello stesso intervallo prende un più 0,7%, dal 23,3% al 24%); recuperano i Cinque stelle, quasi due punti (dal 14,8% al 16,6%). Sono i dati del sondaggio Winpoll-Sole24ore sulle intenzioni di voto del professor Roberto D’Alimonte pubblicati oggi sul giornale di Confindustria. Da cui emergono, però, ...

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Sondaggi - Lega in calo : crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori Pd e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Governo : Salvini su Instagram : mai arrendersi - Lega attende segnali da M5S : ROMA - "Dedicato a voi Amici. Mai arrendersi, mai!". Cosi' su Instagram il leader della Lega, Matteo Salvini, che pubblica la foto di un...

Governo : ci sarebbe un'ipotesi Lega-M5S bis con Di Maio premier e Conte alla Ue : E se alla fine martedì, quando al Colle si terranno nuove consultazioni, Lega e Movimento 5 Stelle dovessero proporre un Governo giallo-verde bis? Non è un'ipotesi campata in aria, ma una voce che starebbe circolando con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore. Salvini si è già detto disponibile ad una soluzione di questo tipo, parlando di porte aperte ai grillini e sottolineando di non nutrire alcun rancore verso il Movimento 5 Stelle, ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega». I Dem : «Fico ottimo punto di partenza : Il premier dimissionario Giuseppe Conte ha rotto un silenzio che durava da giorni per mettere il turbo all'alleanza fra Pd e Movimento Cinque stelle: «Per quanto mi riguarda, la stagione...