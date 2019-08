Governo | la settimana politica tra trattative e incontri

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dal verde al rosso lasciando il giallo fisso. A vederla per colori è un semaforo la crisi dibalneare. Chi passerà è difficile da dire. Chi alla fine salirà al, se questa e non le elezioni sarà la soluzione, non è questione semplice da risolvere. Lesono aperte almeno fino a martedì, giorno in cui il presidente della Repubblica farà un altro giro di consultazioni al Quirinale. La strada che è sembrata maestra nei giorni scorsi è quella di un esecutivo Pd-Cinquestelle. C’è però da fare lo slalom sulle condizioni poste dalle due parti tanto che il segretario Pd Nicola Zingaretti ieri ha detto: «Comincio a pensare che questoDi Maio non lo voglia più fare. Ma se ci fosse l’accoglimento delle proposte emerse dalla Direzione del Pd, l’approvazione della nostra road map sulle riforme più l’elenco dei ministeri che vi hanno detto, a queste condizioni il mio ...

ShooterHatesYou : Grande attesa per risposta istituzionale alla crisi di governo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mat… - RaffaeleFitto : Si apre una settimana decisiva per #Italia #M5S è disposto ad allearsi con chiunque pur di non andare a votare Un G… -