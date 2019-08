Governo | il Pd vuole Orlando vice di Conte Di Maio punta al Viminale

Per evitare lo sfascio - ci vuole un Governo di ricostruzione nazionale : Con la consueta lucidità e autorevolezza, Luigi Ferrajoli, sul Manifesto, ha sottolineato i pericoli della situazione attuale e la necessità per le forze democratiche “di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni”. Secondo me il riferimento è a Matteo Salvini e alle sue ...

Se il Pd vuole veramente fare un Governo con M5s - allora deve partire da Conte : Diciamo la verità. Luigi Di Maio è completamente innamorato di Matteo Salvini. E ricorda tanto la figura del classico cornuto, che nonostante abbia scoperto il tradimento continua a far finta di non vedere. E se qualche amico osa dirglielo lui non se la prende con la compagna/o infedele ma con chi gli ha raccontato del tradimento. Questo è Di Maio in queste ore. Salvini continua palesemente a prendersi gioco di Gigino. Un ragazzino che è ...

Governo - Zingaretti a M5s : "Ascoltiamoci" | Vertice dei big pentastellati | Mattarella vuole notizie per le 19 di stasera : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Crisi di Governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Governo Pd-M5S - Feltri : 'Di Maio non vuole tornare a vendere bibite allo stadio’ : Vittorio Feltri non è mai banale. Anche quando deve manifestare il proprio attacco verso qualche protagonista della scena politica. Stavolta, come era già accaduto in passato, è Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è chiamato a fare da punto di riferimento in una trattativa di mediazione con il Partito Democratico che potrebbe portare alla formazione di un Governo Pd-M5S. Un orizzonte che non è visto di buon grado dal ...

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Nervi tesi nel Pd - renziani accusano Gentiloni : «Non vuole accordo di Governo con M5s» : Non bastasse il M5S che fino a sera non si capisce bene se apre o non apre, nel Pd riesplode puntuale la guerra interna. Ai 3 punti di Nicola Zingaretti per la trattativa sul governo con il MoVimento...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il Governo col M5S che ha appena rovesciato ed elogia di maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

Governo - trattativa si complica Mattarella chiede chiarezza Fonti del Quirinale : M5S dica se vuole Governo con il Pd : Sergio Mattarella ha già fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. In questi minuti Di Maio sta riunendo i capigruppo di commissione

Forza Italia non crede al Governo M5s-Pd e vuole andare subito al voto - dice Tajani : Forza Italia è per andare al voto subito, non è certa dell'intesa M5s-Pd e perciò non è affatto sicura che in questo momento le elezioni si allontanino. “Vedremo se prevarranno gli interessi di Palazzo, tra due forze che si non insultate fino a ieri” dice l'azzurro Antonio Tajani in un'intervista a Il Giornale nell'edizione in edicola. Tajani, poi, non accetta che Salvini si preoccupi di avvisare Forza Italia dicendo “chi va al governo con il ...

Renzi vuole il Governo - Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto : Di Maio : Roma. Si ritrovano tutt’e due un po’ così, storditi e dubbiosi, costretti – ma forse ancora non del tutto – a interpretare i ruoli che la trama di questa folle commedia d’agosto ha assegnato loro quasi senza che se ne rendessero conto. E allora, giunti insieme alla metà del guado, ora Nicola Zingare

Leu vuole un Governo politico di svolta : 20.19 Liberi e Uguali,(Leu), è "indisponibile a soluzioni tampone, solo per evitare il voto anticipato". Federico Fornaro, capogruppo alla Camera,"conferma a Mattarella la disponibilità a dare un contributo per varare un governo politico che affronti le questioni importanti". "Un governo di svolta.Primi punti:lavoro, lotta a precarietà e disuguaglianze economiche", specifica Fornaro dopo le consultazioni al Quirinale.Poi,"lotta a evasione ...