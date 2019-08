Governo | Gentiloni | ‘arroganza Salvini ormai petulante’

Governo : Zanda - ‘Pd unito - Renzi accusa Gentiloni perchè aveva mangiato male’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Se si andrà a elezioni, il Pd sarà unito come non mai” e “forse Renzi aveva mangiato qualcosa di indigesto” quando ha accusato Paolo Gentiloni di voler far saltare l’accordo tra Dem e M5S. Lo dice il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. L'articolo Governo: Zanda, ‘Pd unito, Renzi accusa Gentiloni perchè aveva mangiato ...

**Governo : Pd - ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Si conferma che non è stata avanzata nessuna proposta di Gentiloni commissario Ue da M5S”. Si precisa da fonti Pd. L'articolo **Governo: Pd, ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Pd - ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Si conferma che non è stata avanzata nessuna proposta di Gentiloni commissario Ue da M5S”. Si precisa da fonti Pd. L'articolo **Governo: Pd, ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Pd - ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Si conferma che non è stata avanzata nessuna proposta di Gentiloni commissario Ue da M5S”. Si precisa da fonti Pd. L'articolo **Governo: Pd, ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi di Governo : audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” : Crisi di governo: audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” Crisi di governo: all’indomani del primo giorno di consultazioni si registra una scia polemica nell’acceso dibattito del Partito Democratico. Mentre nella Lega e nel Movimento 5 Stelle, per citare le tre principali forze politiche, sembra esserci maggiore coesione sui passi e sulle modalità da compiere il Pd sembra ancora una volta diviso. O almeno ...

Nervi tesi nel Pd - renziani accusano Gentiloni : «Non vuole accordo di Governo con M5s» : Non bastasse il M5S che fino a sera non si capisce bene se apre o non apre, nel Pd riesplode puntuale la guerra interna. Ai 3 punti di Nicola Zingaretti per la trattativa sul governo con il MoVimento...

Nervi tesi nel Pd - renziani accusano Gentiloni : «Non vuole accordo di Governo con M5s» : Non bastasse il M5S che fino a sera non si capisce bene se apre o non apre, nel Pd riesplode puntuale la guerra interna. Ai 3 punti di Nicola Zingaretti per la trattativa sul governo con il MoVimento...

Crisi di Governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Governo giallorosso a forte rischio Caos Pd - renziani contro Gentiloni : Sconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni 'non negoziabili' - e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle - che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle - hanno provocato una certa tensione tra i renziani... Segui su affaritaliani.it

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di Governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...