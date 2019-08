Governo | domani Quirinale di nuovo in campo | segnali chiari per accordo**

**Governo : Quirinale attende risposte partiti entro stasera - poi domani consultazioni** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Prima di stilare questa sera il calendario delle Consultazioni previste a partire da domani, il Quirinale sarebbe in attesa delle risposte dei partiti, per capire come procede il confronto e se effettivamente c’è la possibilità di dar vita ad un nuovo governo. Per questo, si apprende in ambienti parlamentari, il Colle avrebbe sollecitato le forze politiche a fornire entro le 19 un quadro della ...

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...