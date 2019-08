Governo - diretta : incontro Di Maio-Zingaretti a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : La trattativa M5S-Pd va avanti e la crisi di Governo sembra alla svolta. Mentre era in corso il vertice 5Stelle a Roma sono arrivati segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si...

Governo - diretta : vertice Di Maio-Zingaretti alle 18 a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice 5Stelle a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, ha definito...

Governo - diretta : vertice Di Maio-Zingaretti alle 18 a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...

Governo - diretta. Di Maio : «Conte unico nome per M5S». Renziani in pressing : Zingaretti dia l'ok : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Crisi di Governo - la diretta tv fa il record di ascolti. Altro che invasione social : La tv e il video si sono ripresi alla grande la scena politica grazie alla Crisi di governo trasmessa dal Senato nel pomeriggio del 20 agosto. Numeri e ascolti da capogiro, con la prima rete Rai a guidare di gran lunga la classifica con oltre il 21% di share, cui vanno aggiunti i quasi 12 punti dello speciale de La7: insomma un terzo di quelli che erano davanti alla tv ha seguito gli interventi dei leader dalla diretta del piccolo ...

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Crisi di Governo - via alle trattative per il Governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Crisi di Governo in diretta - contatti oggi alle 14 tra Pd e M5s : La Crisi di Governo è ormai entrata nel vivo e continuano le consultazioni tra le parti. Mattarella concede altri quattro giorni di consultazioni che fissa a partire da martedì. Durante la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, a partire dalle ore: 14.00 ci sarà un nuovo incontra tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La partita, quindi, è ancora del tutto aperta e, nel luogo ancora da stabilire, si parlerà di una lista di ...

Crisi di Governo : parla Mattarella Diretta : Dopo Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e M5S, ora la parola al Capo dello Stato

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggioranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggioranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Lavoro per maggioranza solida». Salvini : «Voto via maestra - ma se i no diventano sì...». Mattarella parla alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....