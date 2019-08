Governo | Conte-bis a un passo Vertice terminato tra Conte | Di Maio e Zingaretti | ma

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo : fonti Pd - al lavoro - molto da fare su contenuti e programma : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – "Siamo al lavoro ma c'è ancora molto da fare su contenuti e programma". E' quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle.

Governo - il Pd vuole Orlando vice di Conte. Di Maio punta al Viminale : Misiani in corsa per l’Economia, Bonafede verso la riconferma, De Micheli allo Sviluppo. La squadra su cui M5S e i Dem stanno ragionando per il nuovo esecutivo

Crisi di Governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il Governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Governo Conte-bis : toto ministri - ecco la lista nomi aggiornata dei papabili : Governo Conte-bis: toto ministri, ecco la lista nomi aggiornata dei papabili Martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 è convocato dal presidente della Repubblica il secondo giro di consultazioni. Nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, ci sono stati diversi contatti tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico finalizzati ad un’intesa di Governo. In questo momento sembra che uno dei nodi principali che sta ...