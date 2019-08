Governo - contatto Di Maio-Zingaretti. «Incontro alle 18 a Palazzo Chigi»

Governo : Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al momento non è a Roma, quindi non si è recata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il quale comunque è in costante contatto. L'articolo Governo: Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella sembra essere il primo su CalcioWeb.