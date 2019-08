Golf | Rory McIlroy vince la FedEx Cup | il nordirlandese si mette in tasca la cifra record

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Per la seconda volta in carriera ilistalaCup, eguagliando il primato di Tiger Woodsha vinto per la seconda volta in carriera laCup, emulando Tiger Woods, l’unico a riuscirvi in precedenza (2007-2009), e conquistando il primo premio di 15.000.000 di dollari (su 60 milioni di montepremi complessivo), il più alto in assoluto per una sola gara di, battendo il suo stesso primato stabilito in occasione del primo successonel 2016 con 11.530.000 dollari, quando fece l’accoppiata con il titolo dello stesso Tour Championship. I trenta partecipanti hanno avuto tutti dei colpi di bonus in base alla posizione in classificamaturata dopo il precedente evento (BMW Championship), eccetto gli ultimi cinque, e pertanto per la graduatoria si fa riferimento al par complessivo maturato sommando bonus e risultato del campo. Sul ...

