Gli orari delle nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il governo

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 27 agosto. Tutti Gli italiani in gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo prosegue domani con la terza giornata di gare in cui verranno assegnati i titoli iridati nelle categorie -57 kg femminili e -73 kg maschili. L’Italia sarà impegnata esclusivamente in campo maschile con Fabio Basile e Giovanni Esposito, mentre tra le donne non sarà presente nessuna rappresentante del Bel Paese. Basile è campione olimpico in carica dei 66 kg e va a caccia della prima medaglia iridata ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario e Gli orari delle partite dell’Italia. Su che canale vederla in tv : 31 agosto, ore 13:30. Bastano questa data e quest’orario per riaccendere il popolo del Basket italiano, perché segna il ritorno degli azzurri ai Mondiali dopo 13 anni. In verità, una vera e propria qualificazione ai Mondiali non si verificava dal 1998, quando l’Italia, in Grecia, arrivò ai quarti di finale ed ebbe l’occasione di sconfiggere gli Stati Uniti (che non erano il Dream Team, ma “la sporca dozzina” a causa ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 26 agosto. Tutti Gli italiani in gara : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEI Mondiali DI Canottaggio (SI COMINCIA ALLE 10.45) Oggi (lunedì 26 agosto) si svolgerà la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canottaggio a Linz (Austria). Questa rassegna iridata prosegue nella sessione mattutina odierna con le batterie, con l’Italia impegnata in cinque specialità: singolo PR1 femminile, singolo PR2 maschile, doppio femminile, due senza Pesi Leggeri ...

Sport in tv oggi (lunedì 26 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : Comincia una nuova settimana e lo Sport non si ferma mai. Un lunedì 26 agosto ricco di eventi, tutti da seguire. In primo piano i Mondiali di judo a Tokyo, la rassegna iridata del canottaggio a Linz, la terza tappa della Vuelta a España, l’inizio dell’ultimo Slam dell’anno del tennis, ovvero lo US Open e poi la chiosa del primo turno del campionato di calcio di Serie A a San Siro tra l’Inter di Antonio Conte e il Lecce. ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 26 agosto. Tutti Gli italiani in gara ed i tabelloni : L’attesissimo Campionato del Mondo 2019 di Judo è iniziato quest’oggi con le prime due categorie, ma il programma prosegue anche domani con i -52 kg femminili e i -66 kg maschili. L’Italia metterà in campo tre carte molto importanti con Odette Giuffrida nei 52 kg, Manuel Lombardo e Matteo Medves nei 66 kg, per provare a sbloccarsi nel medagliere e per ottenere punti decisivi in ottica qualificazione olimpica. Nei 52 kg le ...

MotoGp - la diretta del Gp Silverstone : Rossi insegue Marquez. Gli orari della gara su Sky e Tv8 : Gli orari tv per seguire in diretta e differita il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario del Motomondiale...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : Gli orari e come vederle in tv. Il programma su SKY e DAZN (25 agosto) : La prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, proseguirà oggi, domenica 25 agosto. Dopo gli anticipi di ieri per la prima tornata del massimo campionato italiano di calcio andranno in scena sette gare: alle ore 18.00 sarà la volta di Udinese-Milan, ed infine alle ore 20.45 si giocheranno Cagliari-Brescia, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, SPAL-Atalanta, Torino-Sassuolo e Verona-Bologna. Di seguito il Calendario completo, il programma ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 oggi (25 agosto) : programma - orari e tv. Tutti Gli italiani in gara : Si concluderanno oggi, domenica 25 agosto, i Mondiali di Canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 82 (41 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per la seconda tappa della prossima Coppa del Mondo e per le regate continentali di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità ...

Equitazione - Europei 2019 salto : orari di oggi - programma e tv (25 agosto). Tutti Gli azzurri in gara : Si concluderanno oggi a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: la finale individuale, che scatterà alle ore 13.00 con il Round A, riservato ai migliori 25 binomi delle eliminatorie, vedrà in gara tre azzurri, ovvero Luca Marziani su Tokyo du Soleil (17°), Riccardo Pisani su Chaclot (19°) e Giulia Martinengo Marquet su Elzas (21ma). Per Tutti gli azzurri però sarà molto complesso ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario e Gli orari delle partite di oggi (25 agosto). Come vederle in tv e streaming : Il programma degli Europei 2019 di Volley femminile comincia ad entrare nel vivo con la terza giornata, nella quale torneranno in campo le principali favorite per il successo finale. Dopo il successo all’esordio con il Portogallo, la Nazionale italiana sarà attesa da un altro impegno teoricamente piuttosto agevole: la sfida tra Italia e Ucraina rappresenterà infatti l’ultimo incontro della giornata, il secondo del gruppo B in scena a Lodz ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 25 agosto. Tutti Gli italiani in gara : Scatteranno oggi, domenica 25 agosto, i Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 118 (59 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità olimpiche oggi ben sette dei 12 equipaggi italiani iscritti per le batteria. La ...

Sport in tv oggi (domenica 25 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : Calcio, calcio, fortissimamente calcio. La Serie A prende il via e monopolizza l’attenzione di questa domenica 25 agosto a livello di Sport in tv nella quale gli avvenimenti non mancheranno. Vedremo tanti match del nostro campionato, quindi Premier League, Ligue1, Liga, Bundesliga, MLS e Serie B. Il Motomondiale sarà di scena a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, quindi il GP di Svezia di motocross, infine i mondiali di judo, ...

