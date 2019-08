Giulia De Lellis e Andrea Iannone | foto nella notte | “Mio” | messaggio per qualcuno?

Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone durante la MotoGp : «Senza ansie e leggera come sempre» : Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone. La fidanzata del pilota di moto mostra i pro e i contro dello stare con uno sportivo come Iannone e non nasconde la preoccupazione durante la gara per il suo compagno. In alcune stories su Instagram parla di alcuni video di make up che andrà a pubblicare, ma anticipa di non aver avuto tempo di farlo prima perché la gara è già iniziata. «Vi parlo da dietro le quinte, se così possiamo dire. Qua mi ...

Giulia De Lellis - nuova anticipazione del libro sui social : 'La realtà rompe le favole' : I fan di Giulia De Lellis non stanno più nella pelle: manca poco meno di un mese all'uscita del primo libro dell'influencer. Quest'ultima sa bene come tenere alta l'attenzione su se stessa e dopo aver lanciato un'anticipazione, in cui si parla della scoperta dei tradimenti subiti da parte del suo ex fidanzato Andrea Damante, ancora un'altra frase ha catalizzato l'interesse dei follower: l'argomento, ovviamente, resta sempre la fine del rapporto ...

I principi sono bugiardi : l'ultima pillola di Giulia De Lellis non convince : La web influencer ha condiviso una nuova anticipazione del suo libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto". Ma l'opera sembra già non convincere del tutto. I suoi fedeli sostenitori si dicono già in trepidante attesa, in vista dell'uscita del suo discusso libro sulle corna dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)". Parliamo di Giulia De Lellis e il prossimo 17 settembre uscirà il suo primo libro, ...

Giulia De Lellis nel libro : 'Nel mondo dei grandi principi bugiardi e principesse cornute' : Il secondo estratto del libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", è possibile leggerlo sul profilo Instagram dell'autrice: Giulia De Lellis. Pochi minuti fa, l'influencer ha pubblicato una piccola anticipazione del romanzo che ha scritto sui tradimenti che ha subito da parte di Andrea Damante un anno fa e dei quali ha deciso di parlare per la prima volta da quando l'ha scoperto nell'aprile del 2018. La De Lellis spoilera ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamorati pazzi - lei : 'Vi auguro di trovare questo' : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: meno di 48 ore fa, infatti, i ragazzi hanno confermato di amarsi alla follia scambiandosi dolci parole sui social network. Il pilota ha fatto sapere di aver trovato negli occhi della sua dolce metà tutto quello che cercava; lei ha risposto augurando a tutte le persone che la seguono su Instagram di trovare un amore così grande come quello che sta vivendo lei da meno ...

UeD - Irene Capuano come Giulia De Lellis : nuovo progetto in comune : Uomini e Donne, Irene Capuano news: un nuovo progetto per la fidanzata di Luigi Mastroianni Irene Capuano sta lavorando a un progetto nuovo ed entusiasmante! Dopo Uomini e Donne, e dopo aver raggiunto la notorietà, Irene ha intenzione di cogliere al volo tutte le opportunità che le si presenteranno davanti per realizzare i suoi sogni. […] L'articolo UeD, Irene Capuano come Giulia De Lellis: nuovo progetto in comune proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e le corna : «Ecco come mi sono sentita quando Andrea mi ha tradita» : Giulia De Lellis svela parte del suo libro «Le corna stanno bene su tutto» in uscita Il 17 Settembre 2019 e lo fa tramite una storia su Instagram. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante ha raccontato attraverso le pagine di un libro il dolore della scoperta di un tradimento. Oggi la De Lellis ha confessato sui social qualcosa di più intimo: come si è sentita nell’esatto momento in cui ha ...

Giulia De Lellis pubblica un estratto dal suo libro : "Non mangio. Non parlo. Non piango" - : Luana Rosato Giulia De Lellis pubblica una citazione tratta dal suo libro e rende noto il suo stato d'animo nel momento in cui ha scoperto di essere stata tradita Il 17 settembre prossimo uscirà il primo libro di Giulia De Lellis, che ha deciso di mettere nero su bianco le sue vicende private e personali raccontando a chi la segue da sempre alcuni aspetti sconosciuti della sua relazione con Andrea Damante (e non solo). "Le corna ...