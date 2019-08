Giovane ucciso nel novarese | shock per la confessione dell’omicida su FB | “Ho ucciso il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ha confessato l’omicidio su Facebook, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi. Alberto Pastore, 23 anni, è ilche la notte scorsa, a Borgo Ticino (Novara), haa coltellate un coetaneo, Yoan Leonardi. “Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore – ha scritto Alberto sul social network 10 ore fa -, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro… Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo… Mi mancherete tutti… papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente Erika mi sei stata di grande aiuto…”. “Voglio ringraziare con il cuore Valentina Cometti – scrive ancora Alberto – che ...

