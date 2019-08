Giovane ucciso a coltellate fuori da discoteca nel Novarese

Novara - Giovane ucciso a coltellate : 8.35 Un giovane è stato ucciso a coltellate fuori da una discoteca di Borgo Ticino, in località Campagnola, in provincia di Novara. Le circostanze e la dinamica dell'omicidio non sono ancora state accertate. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto ucciso a seguito di una rissa avvenuta all'esterno del locale. Inutile l'intervento degli operatori del 118. Quanddo sono giunti sul posto il ragazzo era già deceduto.