Giorgia Meloni invoca la piazza | ' Il PD sta rubando il Governo'

Giorgia Meloni e il tonno M5s : "Finita la loro credibilità. Sapete perché non hanno fatto vedere la diretta?" : "È la fine della credibilità del Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sceglie una diretta Facebook per seppellire definitivamente i 5 Stelle sotto le macerie morali e politiche dell'inciucio con il Pd. "Ricordate quando il M5s voleva aprire il palazzo come se fosse una s

Giorgia Meloni sul dietrofront di Salvini : "Spero lo stia facendo solo per minare l'asse con tra M5s e Pd" : Mentre gli altri partiti si spaccano, tentano inciuci o imbarazzanti retromarce, il suo resta compatto, non cede ad accordi di Palazzo e porta avanti una linea coerente. È la forza della leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, che vede crescere i consensi nei sondaggi, e, in una fase in cui alt

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

"Nana - coatta - sgraziata - fascia". Giorgia Meloni querela l'ex brigatista Raimondo Etro : Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, ha deciso di querelare l’ex brigatista Raimondo Etro, che partecipò all’organizzazione del sequestro di Aldo Moro.La causa della querela è un post in cui Etro descrive Meloni come una “nana coatta sgraziata fascia”, utilizzando una foto del 2016 in cui la leader di Fratelli d’Italia appare visibilmente incinta. In un post pubblicato su Facebook ...

Ex brigatista Etro offende Giorgia Meloni su FB chiamandola 'nana sgraziata' - lei querela : L'ex brigatista Raimondo Etro ha insultato su Facebook l'On. Giorgia Meloni, commentando una foto del 2016 quando era in gravidanza, usando parole ritenute "oscene" perché vertenti a offendere la femminilità della donna. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto alle offese con una querela. Gli insulti di Etro su Facebook che hanno fatto arrabbiare la Meloni L'ex brigatista Etro ha scelto di usare le pagine digitali di Facebook per scrivere un ...

Giorgia Meloni - petizione in piazza contro il governo dell'inciucio : "Elezioni subito" : "Fratelli d'Italia in piazza contro i governi di inciucio! Anche oggi siamo in diverse piazze italiane per permettere ai cittadini di firmare la nostra petizione per chiedere elezioni subito". È quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Che ha anche pubblicato sui soc

Giorgia Meloni - insulti sessisti su Facebook dall’ex brigatista Etro : “Ora basta - lo querelo”. Attacchi anche a Boschi - Renzi e Di Maio : “Ora basta. Lo querelo”. Giorgia Meloni si scaglia contro Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’eccidio della scorta. Alla base dell’azione legale annunciata dalla leader di Fratelli d’Italia, gli insulti social che l’ex brigatista le ha rivolto negli ultimi giorni. In uno degli ultimi post, quello che ha fatto ...

CHEF RUBIO : 'UCCIDETE I SOVRANISTI'/ È polemica : sui social interviene Giorgia Meloni : CHEF RUBIO si scontra con Giorgia Meloni sui social: lui provoca con una frase sui sovranisti e lei replica su Instagram.

Sondaggio di Antonio Noto : Lega al 38 per cento e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni all'8 : Se si andasse al voto oggi, cosa voterebbero gli italiani? A questa domanda risponde il Sondaggio di Antonio Noto illustrato in diretta ad Agorà Estate, su Raitre. Il 38 per cento degli elettori si esprime a favore della Lega di Matteo Salvini, il 23 per cento voterebbe il Partito democratico e il 1

Giorgia Meloni a Mattarella : "Voto e poi centrodestra per 5 anni. No a governi diretti da Francia e Germania" : "Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile, rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione". Giorgia Meloni chiarisce ai giornalisti la posizione di Fratelli d'Italia che ha appena esposto al capo dello Stato Sergio Mattarella durante la prima consultazione di gi

Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle : "Fanno la prostituta un po' con la destra un po' con la sinistra " : Giorgia Meloni vuole tornare al voto, magari in un'alleanza di centrodestra che i sondaggi vedono già alle Stelle. E così, in occasione del discorso di Giuseppe Conte in merito alla mozione di sfiducia presentata dalla Lega, torna a inveire con il Movimento 5 Stelle: "Matteo Renzi, resuscitato, è il

Giorgia Meloni - la Open Arms e il siluro sulla Trenta : "Non difende i confini italiani - torniamo al voto" : "Abbiamo Trenta motivi validi per tornare al voto". Giorgia Meloni tira dritto e nel giorno della (violentissima) intervista della ministra della Difesa Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini ("Mai più con la Lega, chi tradisce una volta può tradire ancora", spiega a La Stampa) ribadisce la posizio

Giorgia Meloni - il retroscena : il grande dubbio sulla mossa di Matteo Salvini : Comunque vada, è il ragionamento all'interno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni potrà soltanto guadagnarci. Mentre la crisi di governo è in atto, la leader di Fdi sa che se si andrà alle urne otterrà un consenso superiore a quello registrato l'anno scorso, altrimenti continuerà nella sua opposizio

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di governo Pd-M5s" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ