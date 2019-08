Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Siamo andati in vacanza e ci hanno cambiato il. In peggio”. Scrive cosìsu Repubblica, aggiungendo che “le, sulin area specialmente,totale”. Diversi gli episodi dubbi e sbagliati della prima giornata di campionato. Il Var c’entra “nello scandaloso rigore concesso a Mertens”. Non c’entra invece in quelli fischiati a Zielinski e a Cerri. Quest’ultimo definito, da, il più assurdo. “L’arbitro-soldatino si adegua. Ma quelli che in teoria dovrebbero migliorare ilne hanno snaturato lo spirito e lo. Scriviamolo, diciamolo, gridiamolo”. Analizzando le prestazioni delle squadre in campo, invece,passa in rassegna più o meno quanto accaduto in tutti i campi. Concludendo che più o meno tutte le grandi hanno dei problemi, tranne la Lazio, che ...

napolista : Gianni Mura: le nuove regole sul mani sono un’idiozia, stanno ammazzando il calcio Su Repubblica: “Siamo andati in… - pazzoperrep : Bentornati Cattivi Pensieri di Gianni Mura. (Su Rep di ieri). - MauProx : @StefanoDonati27 Ammetti di essere un incompetente, sai chi era gianni Brera ? Beppe viola? Gianni mura ? Ecco tu non vali un cazzo -