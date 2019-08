Germania | ancora un calo della fiducia delle imprese ad agosto | peggiore delle attese

Rally Germania 2019 : Ott Tanak vuole vincere ancora per allungare su Ogier e Neuville nel Mondiale : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale WRC 2019 torna protagonista con la decima tappa stagionale, il Rally di Germania. La corsa tedesca si disputerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto con partenza nel St. Wendeler Land ed arrivo a Dhrontal con il Power Stage conclusivo. Si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale completamente su asfalto, dunque si profila una prova molto impegnativa per gli equipaggi dal punto di vista delle ...

Equitazione - Europei 2019 : la Germania trionfa nella gara a squadre - Isabell Wert ancora la migliore : Pronostico rispettato nella prima gara degli Europei 2019 di Equitazione, specialità dressage, con il Grand Prix a squadre odierno che ha visto al comando Isabell Werth, grande favorita della vigilia. La tedesca, autentica leggenda della disciplina, è scesa in pista insieme a Bella Rose, collezionando uno score dell’85.62%, risultando al primo posto per tutti e cinque i giudici. Netto il dominio teutonico, con Dorothee Schneider seconda su ...

Germania - economia si contrae ancora : 21.02 Nella seconda parte del 2019 in Germania "la produzione economica complessiva potrebbe di nuovo diminuire leggermente". Lo afferma la Bundesbank nel report mensile. Gli ultimi dati, di pochi giorni fa, segnalano un calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Con un calo anche nel terzo trimestre, la Germania sarebbe di fatto in recessione. Pesano la "netta contrazione" della produzione industriale e le tensioni commerciali internazionali.

Imprese - indice manifatturiero dell’Eurozona a luglio ancora in contrazione : 46 - 5 punti. L’Italia fa meglio (anche della Germania) : 48 - 5 : L’indice finale Markit Pmi manifatturiero dell’Eurozona si attesta per il sesto mese consecutivo al di sotto della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. A luglio l’indice dei direttori acquisti che monitora l’attività manifatturiera si ferma infatti a 46,5 punti, mostrando il peggioramento più elevato delle condizioni operative da dicembre 2012. Anche l’Italia resta in una fase di contrazione, ma il suo indice ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [FOTO] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc - quando l’eccessiva esuberanza costa cara. Un talento ancora troppo incostante : Il weekend del GP di Germania 2019 di F1 si conclude con un sorriso dolceamaro per la Ferrari che ha ritrovato un concreto e soprattutto attento Sebastian Vettel ma allo stesso tempo ha visto raffreddarsi bruscamente la parabola di crescita di un Charles Leclerc che oggi ha forse peccato un po’, come tanti altri, di troppa esuberanza. Il monegasco è stato colpito, al pari del compagno, da un problema (nel suo caso alla pompa di benzina) ...

Carola Rackete torna in Germania - ancora insulti da Salvini : La comandante della Sea-Watch è partita oggi, da libera cittadina, dopo gli interrogatori con i magistrati di Agrigento. Sul profilo Fb di Salvini che avrebbe voluto "espellere questa viziata comunista"", duemila commenti con insulti e minacce rivolti alla giovane

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Marquez corre da solo : ancora pole in Germania. Buio profondo per Valentino Rossi : Marc Marquez, tanto per cambiare, conquista la pole position del Gp di Germania nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda gira in 1’20«195 precedendo le Yamaha del francese Fabio Quartararo (1’20»400) e del connazionale Maverick Vinales (1’20«406) che partiranno con lui in prima fila. Quarto temp

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Moto3 - risultato FP1 GP Germania 2019 : Fernandez sorprende tutti - ancora bene Tony Arbolino : Raul Fernandez (KTM Angel Nieto Team) ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di libere del GP di Germania 2019, nono appuntamento stagionale del Motomondiale, con un ottimo giro in 1:26.591 già ampiamente sotto il record della pista in gara del circuito (quello in prova di Danny Kent nel 2015 resta distante quattro decimi). Dietro allo spagnolo si sono classificati il connazionale Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 192 millesimi ...

