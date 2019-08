Gambiano accusato di stupro per anni ospite di centri d' accoglienza

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Federico Garau Il 19enne Alpha Yallow, autore dellonella stazione palermitana di Sferracavallo, era stato perdi dued'nel Vallo di Diano (Salerno). Dopo aver collezionato numerose denunce, aveva fatto perdere le proprie tracce, spostandosi liberamente nel sud Italia Ad alcuni giorni dal suo arresto, emergono altri inquietanti dettagli sul giovanedi avere violentato una donna nella stazione metropolitana di Sferracavallo, a Palermo. Alpha Yallow, 19enne senza fissa dimora con numerosi precedenti alle spalle per molestie, atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento, non era nuovo a simili comportamenti, tanto che, dopo avere abusato della sua vittima, aveva subito preso di mira una turista straniera, riuscita fortunatamente a salvarsi. Il soggetto, riconosciuto grazie alle immagini estrapolate dalle videocamere di ...

SiciliaReporter : Sicilia, accusato di violenza sessuale su 2 donne: fermato 19enne gambiano - sicilianews24 : La polizia ferma un giovane accusato di due violenze sessuali - -