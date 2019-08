G7 | Bolsonaro offende Brigitte Macron su Facebook | le tensioni diplomatiche tra Francia e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nel bel mezzo dell’aggravarsi della crisi diplomatica sugli incendi in Amazzonia al G7 continuano gli attacchi del presidente brasiliano Jairal francese Emmanuel. Dopo le accuse da parte diai paesi occidentali,in testa, di immischiarsi troppo in “affari interni” del Brasile, quali secondo lui sono i roghi che stanno devastando il polmone verde del pianeta, la polemica si è spostata dai microfoni di Biarritz ai social. Nnel mirino degli insulti del presidente brasiliano è questa volta la premiere dame, “derisa” per il suo aspetto fisico in un commento sessista pubblicato su. Nel frattempo, il ministro dell’Educazione brasiliano, Abraham Weintraub, ha attaccatodefinendolo “un imbroglione opportunista“. Un utente di nome Rodrigo Andreaca aveva pubblicato nei commenti a un post ...

