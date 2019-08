Fonte : romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma – Un palo fuori dale due all’interno. Cosi’ si erano organizzate tre ragazze, di cui due minorenni, per mettere a segno il furto di, all’interno di unin via Prati Fiscali. In particolare le due ragazze che agivano dall’interno, tagliavano- con delle forbicine- l’antitaccheggio, dalla merce che asportavano, la riponevano nel cestino e poi, senza passare per le casse, la consegnavano al palo. A scoprirle il personale addetto al servizio di vigilanza del negozio che, accortisi del ‘modus operandi’ delle tre ragazze le hanno bloccate e hanno chiamato il 112, numero unico di pronto intervento. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Fidene, le due minori sono state accompagnate, su disposizione del Tribunale dei Minori, al centro di ...

romadailynews : #Furti di cosmetici e creme bellezza in grande magazzino: 3 donne in manette: Roma – Un… -