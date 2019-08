FT | Bruxelles vuole rivedere il Patto Ue

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Astanno pensando di riscrivere le regole di bilancio europee,ildi Stabilità e di Crescita. A scriverlo è il Financial Times, sottolineando che il piano – conosciuto informalmente come “SGP 2.1” - è contenuto in un documento che circola fra i funzionari europei, di cui il quotidiano della City ha potuto prendere visione, che punta, già nel primo anno di mandato di Ursula von der Leyen, a semplificare le regole e a riportare fra le capitali dell’Eurozona maggiore fiducia nella capacità della Commissione Ue di farle rispettare.Nell’ultimo anno, la Commissione Ue è stata duramente criticata per l’atteggiamento morbido nei confronti del Governo anti-establishment italiano, che non è stato sanzionato per la violazione dei target sul deficit nel 2018 e 2019. L’esigenza di ...

