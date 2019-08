Forte temporale su Benevento | uomo ferito colpite da fulmine

In Polonia un Forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti : In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che

Forte temporale in Piemonte : vento causa danni a Gozzano : TEMPORALI AL NORD | Come ampiamente previsto il Piemonte è stato colpito negli ultimi minuti da alcuni temporali, di cui uno di Forte entità. Quest'ultimo si è sviluppato tra torinese,...

Il Nowcasting di MeteoWeb : un temporale lascia il Friuli - Forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte : Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto Piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale. Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle ...

Previsioni meteo : Forte e persistente sequenza temporalesca su parte del Nord da lunedì [DETTAGLI E MAPPE] : Avevamo già evidenziato, in un contesto di circolazione prevalente sull’Italia all’insegna di un nuovo attacco dell’anticiclone subtropicale, che i settori alpini e prealpini si sarebbero trovati al margine della protezione anticiclonica e più esposti al flusso umido oceanico. Così sarà…! Giungono, infatti, ulteriori conferme dagli ultimissimi aggiornamenti. In particolare, a partire dalla giornata di lunedì, già in ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : Forte temporale verso Torino - rovesci diffusi al Nord : Flusso perturbato in azione sulle nostre regioni settentrionali già dalla mattinata, con rovesci e temporali piuttosto diffusi. Nubi e fenomeni, tuttavia, più ricorrenti sulle pianure centro orientali, specie tra Emilia Romagna e Veneto, localmente su Sudest Lombardia, su Centro Nord Toscana e sui settori Alpini e Prealpini. Particolarmente accesa l’instabilità, in questa fase di metà pomeriggio, sul Torinese, specie centro ...

Torino - un Forte temporale si abbatte sulla città. FOTO : Torino, un forte temporale si abbatte sulla città. FOTO Pesanti rovesci sul capoluogo piemontese hanno costretto cittadini e turisti a correre ai ripari, sotto gli ombrelli o a rifugiarsi nei locali. Intanto l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha emesso una allerta gialla fino alla fine della ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e Forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Forte temporale su Udine - allagamenti black-out e grandine in citta' : temporale SU Udine | Un Forte temporale semi-stazionario si è sviluppato nell'Udinese settentrionale, a ridosso dell'arco alpino, nel corso del pomeriggio odierno, in linea con le previsioni emesse...

Temporale a Genova - Forte vento e fulmini : diversi black out : Un forte Temporale con fulmini e forte vento si è abbattuto su Genova. Il maltempo non dà tregua al Nord. diversi i balck out

Forte maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Meteo in tempo reale : temporale isolato ma Forte nel Sud della Basilicata : Pomeriggio piuttosto tranquillo, quello odierno, con pressoché assenza di instabilità e sole dominante. Tuttavia, qualche fastidio locale si sta determinando, con nubi irregolari tra Abruzzo, Molise, Centro Sud Appennino e rilievi alpini e prealpini di Nordest. Naturalmente, le nubi sono accompagnate anche da addensamenti localizzati, specie in prossimità dei rilievi più esposti alle correnti portanti, con rovesci sparsi qua e là, alcuni anche ...

Grandine su Bergamo : Forte temporale in citta' - chicchi come noci : Un vasto fronte temporalesco sta scorrendo in questi minuti sulla pianura Padana da ovest verso est, come ampiamente previsto questa mattina. Purtroppo i temporali si stanno rivelando particolarmente...

Forte maltempo in Trentino : temporale - grandine e allagamenti : Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione. Sui social molto utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l’acquazzone e’ stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano ...

Lucca : Forte temporale in mattinata - fulmine ripreso a pochi passi a Porcari : Un forte temporale MCS (Mesoscale Convective System) ha attraversato questa mattina il centro Italia e più precisamente Toscana e Marche dove ha causato piogge diffuse e soprattutto tantissimi...