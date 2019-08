Formula 1 – Ritiro Vettel | l’analisi di Berger lascia senza parole | “non è che Seb non

Formula 1 – Hamilton lancia la sfida : “ma quale ritiro - ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio” : Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota brit anni co si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni , il pilota brit anni co si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “non do peso a cosa pensano di me. Il ritiro di Vettel? Ecco cosa vi posso dire” : Il pilota della Ferrari ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosso, soffermandosi anche sul futuro di Sebastian Vettel La prima stagione in Ferrari per Charles Leclerc è al momento abbastanza positiva, il pilota monegasco avrebbe già due vittorie a questo punto del campionato se non avesse avuto il problema tecnico in Bahrain e Verstappen non lo avesse spinto fuori pista in Austria. Lapresse Nonostante tutto però, il driver ...