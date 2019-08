Fonte : blogo

(Di lunedì 26 agosto 2019) La Casa Bianca ha sempre suscitato l'interesse degli sceneggiatori americani, che ci hanno regalato in questi anni numerosetv che, chi più chi meno, ci hanno portato dentro le stanze di uno degli edifici più famosi al mondo, sempre però tramite il punto di vista dei Presidenti e dei loro staff.Per, invece, è più interessante raccontare i mandati presidenziali con lo sguardo di chi, più di chiunque altro, è stato accanto ai numeri uno d'America, ovvero le loro mogli. Si chiama, infatti, il progetto a cui il network sta lavorando insieme a Lionsgate ed ad una produttrice d'eccezione, ovverodipubblicato su TVBlog.it 26 agosto 2019 22:41.

nicolau_fornos : RT @ROBZIK: L’eccitante vita delle first ladies al #G7Summit di #BiarritzG7. Una visita a un campo di peperoni di Espelette. - SerieTvserie : First Ladies, Viola Davis sarà Michelle Obama nella nuova serie antologica di Showtime - InoGiuseppe : First Ladies: Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie Showtime - -