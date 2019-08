Fico Premier? Fusaro stronca l’ipotesi | ‘Versione maschile della Boldrini’

Giuseppe Conte - Beppe Grillo lo blinda : "Dovrà essere lui il premier". E Roberto Fico si mette da parte : Beppe Grillo è tornato in politica, o meglio, è tornato a essere il vero leader del Movimento 5 Stelle.Il capo politico Luigi Di Maio e il guru Davide Casaleggio arrancano di fronte al nuovo progetto con il Partito Democratico e così a prendere le redini ci pensa il comico genovese. A dimostrazione

Governo - Di Maio a Zingaretti : «Leali a Conte - unico nome premier». Fico si sfila : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Il M5s deciso sul nome del premier - Di Maio chiama Zingaretti : "Solo Conte" | Fico : "Resto presidente della Camera" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Né Conte né Fico - il nuovo governo Pd-M5s è in cerca di un premier : Se da più parti, sui social e con petizioni online, si registrano le richieste di tanti italiani per tornare al voto, nella...

Roberto Fico respinge l'offerta del Pd : "Non farò il premier - resto presidente della Camera" : "Roberto Fico ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo". Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla presidenza di Montecitorio, Fico non vuole sostituire il premier Giuseppe Conte in un futuro governo giallo-rosso. Oggi 2

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...

Continuano le trattative M5S-Pd : spunta l'ipotesi Fico Premier : A due giorni esatti dal secondo giro di consultazioni previsto al Quirinale, Continuano le trattative tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Il nodo da sciogliere sembra essere quello del nome dell'eventuale nuovo Premier. Sembra che il Pd abbia messo sul piatto l'ipotesi Roberto Fico, visto che quella di un Conte bis non sembra entusiasmare i democratici. l'ipotesi Fico Premier Nella serata di ieri, da fonti del Nazareno, si ...

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd. Che prova la carta Fico : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

No a Di Maio premier - il Pd apre a Fico : Zingaretti e Renzi d’accordo: pronti a indicare al Colle il presidente della Camera se non ci sarà un accordo