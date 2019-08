Fiat - La Panda Trussardi debutta nel nuovo video di Ava Max

Fiat - Francois : “Trasportiamo le famiglie. Puntiamo su 500 e Panda - anche elettriche” : “ Fiat ha una doppia missione. La mobilità urbana è il nostro core business odierno ma, allo stesso tempo, è sinonimo di trasporto per famiglie. Un assunto vero specie in Europa meridionale”: a elaborare questo nuovo mantra aziendale è Olivier Francois , numero uno del marchio Fiat , che lo ha dichiarato ai microfoni dell’inglese Autocar. Il manager francese ha delineato meglio alcuni particolari del piano strategico della marca italiana, ...

Bomba d'acqua su Avola : maltempo in Sicilia/ Video - Fiat Panda trascinata in mare : Bomba d'acqua ad Avola, Siracusa,, maltempo in Sicilia e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare