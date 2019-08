Festival di Venezia | da Ferragni a Bellucci i look più iconici dai ’90 a oggi

Festival del Cinema di Venezia : in arrivo Chiara Ferragni - Johnny Depp - Robert De Niro : Per il Festival del Cinema di Venezia si attende la celebre influencer Chiara Ferragni ma arriveranno anche star internazionali del Cinema di altissimo livello. Chiara Ferragni Unposted Mercoledì 4 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, (28 agosto - 7 settembre) in un luogo a dir poco top secret almeno per il momento, si terrà un mega-party in onore di Chiara Ferragni. La celebre influencer sarà peraltro al Lido per la ...

Festival del Cinema di Venezia : oltre ai film anche party ed eventi speciali di Campari : Per la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno si svolge dal 28 agosto fino al 7 settembre, oltre a un densissimo programma artistico, sono stati organizzati in Laguna anche numerosi importanti eventi a cura del main sponsor Campari, ma anche tantissimi party, e non solo al Lido. eventi di Campari Lo sponsor principale del Festivsl del Cinema di Venezia è il noto brand Campari, con un quartier generale, il Campari ...

Venezia 76 - gli italiani al Festival : Alla Mostra del cinema di Venezia 76 il “made in Italy” dovrà fare fronte comune contro una corrazzata di film, autori e star provenienti da ogni parte del mondo. Ecco alcuni dei 'nostri' titoli più attesi. Venezia 76, i film italiani in concorso Tre sono i titoli in gara: Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli (nella foto di apertura), che si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Jack London e sarà un viaggio melodrammatico ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

In anteprima per Vanity Fair lo spot per il Festival di Venezia : Uno spot dagli effetti speciali quello prodotto dalla Rai per la 76° Mostra Internazionale d’ Arte cinematografica di Venezia, giocato tutto su un leone – omaggio al simbolo della città e del festival – interamente realizzato in “3d”, ma con una tecnologia talmente avanzata da ingannare il telespettatore: in molti hanno creduto che il felino fosse in carne ed ossa. Un grande progetto ideato e prodotto dalla Direzione Creativa della Rai in ...

VENEZIA 76/ Da Roman Polanski al boom Joker : guida ai film del Festival 2019 : VENEZIA 76, si avvicina la Mostra del Cinema: i film più attesi e le possibili sorprese tra la presenza di Netflix e un Sud America più vivo che mai.

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...

“Terra mia - non è un Paese per santi” escluso dal Festival di Venezia. Vincono i burocrati : Il Festival del Cinema di Venezia racconta, da settantasei anni, il nostro Paese. Un grande appuntamento culturale che ha parlato agli italiani ed al Mondo intero.Un fermento autentico, discussioni importanti. Venezia è il centro di riflessioni sulla attualità ed il futuro, è stimolo per nuove avventure. Mai avrei pensato che qualcuno potesse interpretare l’evento con la triste logica di un burocrate. E mi spiego.Mi ha ...

Il Festival del Cinema di Venezia fa il pieno di star e l'Italia cala il tris : ROMA - «La condizione femminile nelle società del mondo, la ricostruzione minuziosa della storia per riflettere sul presente e il Cinema della realtà senza fughe...

Docufilm della Ferragni al Festival di Venezia. Ma il web si ribella : "Sono proprio alla frutta" - : Mariangela Garofano Chiara Ferragni ha coronato uno dei suoi sogni d'infanzia, quello di realizzare un film. "Chiara Ferragni - Unposted", il Docufilm sulla sua vita, parteciperà al 76 Festival di Venezia. Ma in rete arrivano le prime critiche Chiara Ferragni parteciperà alla Mostra del cinema di Venezia con un Docufilm sulla sua vita e al colmo della felicità, ha voluto condividere questo sogno che si avvera con i suoi follower. La ...

Festival di Venezia - ZeroZeroZero e The New Pope in anteprima : ecco la conferma : UPDATE 25/07 Con la presentazione del programma ufficiale del 76esimo Festival del Cinema di Venezia, è arrivata anche la conferma che ZeroZeroZero e The New Pope saranno presentate in anteprima durante la rassegna. Entrambe le serie tv saranno presentate come Evento speciale Fuori Concorso.In entrambi i casi, inoltre, saranno proiettati due episodi, su otto totali per ciascuna serie tv. Se di The New Pope non è stata annunciata la data ...

ZeroZeroZero - la serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Festival di Venezia 2019 - i film in concorso e le star attese : da Joaquin Phoenix a Brad Pitt : Roman Polanski, Steven Soderbergh, James Gray, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Noah Baumbach e l’annunciato Kore-eda in apertura. E ancora l’atteso Joker con Joaquin Phoenix, e gli italiani Pietro Marcello (Martin Eden), il ritorno di Franco Maresco (La mafia non è più quella di una volta) e di Mario Martone (Il sindaco del rione Sanità). Così i principali autori e le “hits” del concorso internazionale della 76ma Mostra Internazionale di Arte ...

The New Pope in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia : È prevista nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale fuori concorso l’anteprima mondiale di due episodi di The New Pope, la serie diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino che ha diretto tutti gli 8 episodi ed è regista, tra gli altri, anche de La grande bellezza e The Young Pope. The New Pope, il cast Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, ...