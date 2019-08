Festival del Cinema di Venezia | Italia in gara coi film di Martone | Marcello e Maresco

“L’Isola di Einstein” - ritorna il Festival di spettacoli scientifici : 100 appuntamenti in tre giorni all’Isola Polvese del Lago Trasimeno : Cento appuntamenti in tre giorni con divulgatori e scienziati da sette paesi europei. Torna così in grande stile, e dopo due anni, l’attesissimo festival, sempre più internazionale, di spettacoli scientifici unico in Europa: dal 30 agosto al 1 settembre 2019, ‘L’Isola di Einstein’ si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice dell’Isola Polvese, con cinque palchi a cielo aperto, per un fine settimana immersi nella natura nel cuore del ...

Al Festival della comunicazione di Camogli un dibattito aperto sul concetto di civiltà : (foto: Leonardo Cendamo/Getty Images) Indagare il concetto di civiltà è operazione complessa, e non a caso ad affrontarlo nel corso del tempo sono stati numerosi intellettuali di prima grandezza (anche se il pensiero finisce per correre sempre a Samuel P. Huntington). Un macrotema in effetti intramontabile, perché le civiltà sono organismi in continua evoluzione e tra politica, migrazioni, cambiamento climatico e accelerazione tecnologica in ...

Festival del Cinema di Venezia : in arrivo Chiara Ferragni - Johnny Depp - Robert De Niro : Per il Festival del Cinema di Venezia si attende la celebre influencer Chiara Ferragni ma arriveranno anche star internazionali del Cinema di altissimo livello. Chiara Ferragni Unposted Mercoledì 4 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, (28 agosto - 7 settembre) in un luogo a dir poco top secret almeno per il momento, si terrà un mega-party in onore di Chiara Ferragni. La celebre influencer sarà peraltro al Lido per la ...

Festival del Cinema di Venezia : oltre ai film anche party ed eventi speciali di Campari : Per la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno si svolge dal 28 agosto fino al 7 settembre, oltre a un densissimo programma artistico, sono stati organizzati in Laguna anche numerosi importanti eventi a cura del main sponsor Campari, ma anche tantissimi party, e non solo al Lido. eventi di Campari Lo sponsor principale del Festivsl del Cinema di Venezia è il noto brand Campari, con un quartier generale, il Campari ...

Calvi Festival : tre serate dal sapore internazionale con Calvi Cinema e la Festa della Birra : TRE serate DEDICATE AL Cinema CON I CORTI DEL GLOBO D’ORO E LA PRESENZA DEL REGISTA VINCITORE DAVIDE CALVARESI Dal

Vino : al Nettuno WineFestival passaporto per viaggiare nel mondo del gusto : Roma, 22 ago. (Labitalia) - Il borgo di Nettuno (Roma) sarà teatro, domenica 1 settembre (dalle 18[...]

Diete di oggi e di domani : ne parleranno Dario Bressanini e Lucilla Titta alla XVI edizione del Festival della Mente : La discussione su quale sia il miglior modello alimentare talvolta è motivo di confusione e di semplificazioni. L’informazione è sempre più veloce e la scienza della nutrizione rischia di essere soppiantata da mode alimentari che offrono soluzioni immediate, facendo leva sul desiderio di restare sani e vivere a lungo (possibilMente magri). Al Festival della Mente di Sarzana sabato 31 agosto alle ore 16.15 al cinema Moderno il chimico Dario ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

Il Festival Internazionale del Tango di Sicilia 2019 - volge al termine : Altra ricca giornata di Tango, con il Festival Internazionale in corso a Catania. Domenica 18 agosto ultima grande giornata della

Preparatevi al Festival dell’Acqua 2019 di Pokémon Go : Il team di Pokémon Go nelle scorse ore ha annunciato il Festival dell’Acqua 2019. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova iniziativa L'articolo Preparatevi al Festival dell’Acqua 2019 di Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.

Il cielo stellato di Serra San Bruno per il “Festival calabrese dell’astronomia” : L’associazione serrese Passepartout.up (che si occupa principalmente di progetti Erasmus+) si dedicherà per un giorno alla passione dei propri soci fondatori: l’astronomia. Salvatore Albano, scrittore, divulgatore scientifico ed editor per la rivista “Coelum astronomia”, assieme agli attivisti del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione serrese ad organizzare, per il ...

Giro di boa per il Festival Internazionale del Tango di Sicilia : Archiviato uno straordinario ferragosto, si va incontro all’ultimo week end della XIX edizione del Catania Tango Festival. Un finale in

Pokèmon Go : Tutti i dettagli sul Festival dell’Acqua : Dopo il Pokèmon GO Global Challenge, Niantic è lieta di annunciare il Festival dell’Acqua, a seguire vi riportiamo Tutti i dettagli. Pokèmon GO: Annunciato il Festival dell’Acqua A seguire vi riassumiamo tutto quello che dovete sapere sul nuovo evento: L’evento si terrà dalle 22:00 del 23 Agosto al 30 Agosto. Le creature di tipo Acqua appariranno con più ...

Al via la Quinta Edizione del Festival del “Taormina Opera Stars” : Il Direttore Artistico del Taormina Opera Stars, Davide Dellisanti, presenta il Festival che andrà in scena dal 18 al 25