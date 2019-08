Ferrari Portofino premiata con l' Altair Enlightment Awards per la tecnologia di riduzione

Ferrari Portofino premiata per la riduzione di peso : La Ferrari Portofino è stata premiata nell’Altair 2019 Enlighten Awards nella categoria Full Vehicle. Un importante riconoscimento per gli sviluppi tecnologici nella riduzione di peso delle auto. La Ferrari Portofino è risultata vincitrice per la nuova scocca che è considerevolmente più leggera del modello precedente, la California T. I progettisti della Ferrari si erano posti […] L'articolo Ferrari Portofino premiata per la riduzione di ...