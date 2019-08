«Fantasma» con il cane in casa | «Spiegatemi cosa è»

Una sfiducia Fantasma : la confusione del leader leghista : Oggi, giovedì 22 agosto, il capo dello stato Sergio Mattarella proseguirà le consultazioni in seguito alla crisi di governo avvenuta il 20 agosto con l' "unica, obbligata, trasparente, coerente e lineare" soluzione: le dimissioni del primo ministro Conte. Proviamo a porre un po' d'ordine sulle cause di questa crisi di governo ferragostana unica nel suo genere. La linea temporale della rottura 7 agosto: Salvini confida al premier italiano di ...

“Come con un Fantasma”. Luisa Corna torna a parlare del flirt con Umberto Bossi : “Ora cambio pagina” : Luisa Corna è stato uno dei volti più amati dell’Italia anni Novanta e anche dei primi Duemila. Cantante, showgirl e attrice, ma anche modella e conduttrice televisiva, ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo con Fausto Leali, ha condotto le Notti Mondiali, Sognando Las Vegas e Domenica In, ha lavorato con grandi registi come Giorgio Panariello e ha interpretato piccole parti in diverse serie tv, come in quella “Ho sposato uno ...

Luisa Corna parla di Bossi : Era come combattere contro un Fantasma : Luisa Corna torna a parlare della presunta relazione con Umberto Bossi e smentisce qualsiasi voce del passato, confermando invece le nozze con il suo ufficiale dei carabinieri entro l'anno. Da un po' di tempo Luisa Corna ha diradato le sue apparizioni televisive. Cantante, showgirl e attrice, nei primi anni Novanta era il sogno erotico di tantissimi italiani, che sognavano davanti alle fotografie dei suoi calendari. In questi giorni ...

Luisa Corna torna a parlare del suo rapporto con Umberto Bossi : “Era come combattere contro un Fantasma” : Luisa Corna è stata ospite dell’ultima puntata di Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1. La showgirl 54enne, da tempo assente sul piccolo schermo, ha ripercorso la sua carriera televisiva e ha parlato della sua passione per la musica. Ma non solo. Nel corso dell’intervista infatti, Luisa a è tornata a parlare della voce circolata qualche anno fa secondo cui lei avrebbe avuto una relazione clandestina con Umberto Bossi. Una maldicenza ...

Luisa Corna e quella maldicenza su di lei : “Era come combattere contro un Fantasma” : Ospite di Pierluigi Diaco a 'Io e te' la cantante ha ricordato un periodo molto difficile della sua vita

Luisa Corna : “Quando gira una voce su di te è come combattere contro un Fantasma” : Ospite del programma pomeridiano di Rai1, "Io e Te", condotto da Pierluigi Diaco è stata Luisa Corna. L'artista ha ripercorso a ritroso le tappe della sua carriera televisiva e ha parlato della sua passione per la musica, che continua a coltivare assiduamente. Tra gli argomenti trattati c'è stata anche una diceria diffusa sul suo conto che mise in crisi la sua carriera e per la quale confessa di aver sofferto molto.Continua a leggere

Lampedusa - continuano gli sbarchi Fantasma : continuano senza sosta, e nel silenzio assordante del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che è sempre più concentrato sulla sua battaglia senza esclusione di colpi contro le ong, gli sbarchi a Lampedusa. Tra ieri sera e questa notte 29 persone sono arrivate sulla piccola isola siciliana con due diverse piccole imbarcazioni. Dieci migranti, riusciti a sbarcare in modo autonomo da un barchino arrivato a Cala Galera, sono stati bloccati dalle ...

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi - Putin e il Fantasma di Salvini e Toti : L'incontro ha rischiato di saltare tra Putin e il Cavaliere ha fatto infuriare Berlusconi che vede il suo potere messo a rischio da Salvini e Toti.

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarchi Fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...