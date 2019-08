F1 | GP Belgio 2019 | riparte il Mondiale e la Ferrari cerca la svolta su una pista che

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (26 agosto). Italia-Belgio e Germania-Russia scontri diretti da non perdere : La posta in palio comincia ad aumentare nella quarta giornata degli Europei 2019 di Volley femminile, la cui prima fase si disputa tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Diverse le sfide interessanti in programma, con alcune delle formazioni più accreditate per il successo chiamate ad affrontare avversarie insidiose nella corsa verso le posizioni di vertice dei quattro raggruppamenti. Lo spettacolo non mancherà nelle otto partite previste ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - ora si fa sul serio. Sfida al Belgio - azzurre chiamate alla prova di forza : Dopo le passeggiate contro Portogallo e Ucraina, oggi pomeriggio (ore 18.00) incominciano davvero gli Europei 2019 di Volley femminile per l’Italia che affronterà il Belgio alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Si tratta del primo incontro di un certo peso per la nostra Nazionale che nei giorni scorsi ha liquidato delle avverarie modeste con due rapidi 3-0 e rimanendo in campo poco più di due ore complessive: le sgambate contro le lusitane e ...

Italia-Belgio oggi - Europei volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi lunedì 26 agosto si gioca Italia-Belgio, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre sono pronte per disputare il terzo incontro in questa rassegna continentale e finalmente si farà sul serio: dopo le passeggiate su Portogallo e Ucraina si alzerà l’asticella visto che le Yellow Tigers hanno tutte le carte in regola per impensierire la nostra Nazionale anche se l’ultimo precedente è un sonoro 3-0 in favore ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Ucraina 3-0 - secondo successo per le azzurre in vista dello scontro diretto con il Belgio : Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di Volley femminile agli Europei 2019. Dopo il comodo successo all’esordio contro il Portogallo e la giornata di riposo successiva, la formazione allenata da Davide Mazzanti è tornata in campo a Lodz, in Polonia, aggiungendo altri tre punti alla propria classifica. Le azzurre hanno superato l’Ucraina con il risultato di 3-0 (25-16; 25-18; 25-10) mantenendo le aspettative ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio (26 agosto). Programma - orari e tv : Lunedì 26 agosto si giocherà Italia-Belgio, match valido per gli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per disputare la terza partita della fase a gironi dopo aver affrontato Portogallo e Ucraina, la nostra Nazionale si troverà di fronte un avversario ostico e impegnativo reduce da due vittorie ma già spazzato via dall’Italia appena tre settimane fa in occasione del torneo di ...

Hockey prato - Europei 2019 : Belgio trionfatore! 5-0 nettissimo alla Spagna - oro davanti al pubblico di casa : Erano i favoriti, dopo la super performance dei Mondiali dello scorso anno, hanno potuto sfruttare anche il fattore campo in quel di Anversa: pubblico esultante in terra belga, i Red Lions del Belgio sono i nuovi campioni d’Europa. Una finale dominata in lungo e in largo: 5-0, senza alcuna storia, alla Spagna, comunque abile ad arrivare fino all’ultimo atto. Il risultato è lo stesso di quello che si era visto nella fase a gironi: dopo due quarti ...

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 24 agosto. La Turchia soffre con la Finlandia - ok Polonia e Belgio : Oggi si è disputata la seconda giornata di partite agli Europei 2019 di Volley femminile che sono in corso di svolgimento in quattro Paesi (Turchia, Polonia, Ungheria, Slovacchia). L’Italia ha osservato un turno di riposo al pari delle altre big Serbia, Russia, Olanda mentre ha giocato la Turchia. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (ad Ankara, Turchia): Turchia-Finlandia 3-2 (26-24; 25-15; 20-25; 21-25; ...

Equitazione - Europei 2019 : Belgio d’oro nel salto a squadre. Devos e compagni volano a Tokyo insieme a Gran Bretagna e Francia - nona l’Italia : Va al Belgio la medaglia d’oro nel salto ostacoli, nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con il quartetto capace di superare una Grande Germania, nonostante le cinque penalità inflitte a Pieter Devos nel corso del primo giro, realizzando però percorso netto con Jos Verlooy e soprattutto Gregory Wathelet, ultimo a scendere in pista. Un plauso va fatto però anche alla Germania, in lizza fino all’ultimo, grazie alle ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 22 agosto. Sarà Spagna-Belgio la finale maschile - battute Olanda e Germania : Saranno Spagna e Belgio a giocare la finale maschile degli Europei di Hockey prato 2019 in corso di svolgimento ad Anversa. La Nazionale di casa batte in rimonta la Germania per 4-2, mentre quella iberica contiene il ritorno dell’Olanda, sconfitta per 4-3. Nella prima sfida a disputarsi la Spagna sfrutta più volte i tiri dal dischetto, con Quemada al 2° e 19° minuto e con Romeu al 34°. A rincarare la dose è Sanchez, al 50°, con la rete del ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 20 agosto. Le semifinali saranno Belgio-Germania ed Olanda-Spagna : Si è giocata in Belgio la terza giornata della fase a gironi degli Europei di Hockey su prato: tra gli uomini ora conoscono il nome delle prossime avversarie in semifinale il Belgio nella Pool A, vittorioso per 6-0 sul Galles, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 6-0 la Scozia. Nel primo raggruppamento la Spagna pareggia per 2-2 con l’Inghilterra e sfiderà gli olandesi, mentre nel secondo vittoria per 5-0 sull’Irlanda per la ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca e Knokke-Heist. Europa batte Brasile 2-0 a Mosca : due prime volte stagionali di lusso. Francia e Colombia ok in Belgio : Mosca Due prime volte stagionali per due coppie che si ritrovano dopo un periodo buio. Il 4 stelle di Mosca regala gioia alle svizzere Heidrich/Vergè-Deprè che non vincevano un torneo del World Tour da ben tre anni e ai lettoni Samoilovs e Smedins che proprio a Mosca, un anno fa, avevano conquistato il loro ultimo successo nel circuito mondiale prima di affrontare un periodo non semplice durato di fatto un anno. In campo femminile Vergè-Deprè e ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 18 agosto. Belgio ed Olanda in semifinale nel torneo maschile : Si è giocata in Belgio la terza giornata di gare degli Europei di Hockey su prato, che hanno visto la disputa del secondo turno del torneo maschile ed il completamento del primo di quello femminile. Arrivano anche i primi verdetti: tra gli uomini accedono alle semifinali il Belgio nella Pool A, vittorioso per 2-0 sull’Inghilterra, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 3-2 la Germania. Nel primo raggruppamento la Spagna supera per ...

Hockey prato - Europei 2019 : parte fortissimo il Belgio padrone di casa - 5-0 alla Spagna : parte fortissimo il Belgio padrone di casa, grande favorito della manifestazione e campione del Mondo in carica negli Europei di Anversa di Hockey su prato al maschile, che si sono aperti oggi con il solo match che ha visto i Red Lions prevalere per 5-0 sulla Spagna. Un dominio incontrastato quello dei belgi davanti al pubblico festoso: a sbloccare il risultato dopo 9′ ci pensa Alexander Hendricx. Victor Wegnez sigla al 19′ il ...

Hockey prato - Europei 2019 : il Belgio in casa cerca il titolo - l’Olanda lancia la sfida : Dopo quelli di Pool B, che hanno visto protagonista anche la Nazionale italiana di Roberto Da Gai, che ha ottenuto l’obiettivo minimo della salvezza senza però riuscire a salire nella massima serie, vanno in scena ad Anversa, in Belgio, dal 16 al 24 agosto gli Europei di Hockey su prato maschile: a sfidarsi le migliori otto Nazionali del Vecchio Continente. La formula è quella vista e rivista: due gironi da quattro squadre, scontri diretti ...