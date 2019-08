Evasione da film a Poggioreale | detenuto polacco si cala con le lenzuola e fugge

Parrucca e maschera in silicone : il tentativo di Evasione del boss è degno di un film : Scene da film a Rio de Janeiro. Dove, domenica scorsa, il capo di una banda di criminali brasiliani ha tentato di evadere dal carcere di Gericinò ‘travestito da sua figlia adolescente’. L’episodio incredibile – riportato dal ‘Guardian’ – ha come protagonista Clauvino da Silva, detto ‘Shorty’, un criminale noto per essere a capo del ‘Commando Rosso’, una banda molto potente in Brasile ...