Europei Pallavolo 2019 – Tris Italia! Anche il Belgio si inchina | terzo successo per le

Europei Pallavolo 2019 – Italia super! Ucraina travolta in 3 set : secondo successo per le azzurre : secondo successo in altrettante partite per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminile 2019: le azzurre superano in 3 set l’Ucraina Dopo la vittoria in 3 set all’esordio sul Portogallo, l’Italia trova un altro convincente successo nella seconda giornata degli Europei di Pallavolo femminile 2019. Le azzurre, presenti nel Gruppo B, superano in 3 set l’Ucraina dominando l’incontro. Paola Egonu e compagne si impongono con il punteggio di 16-25 / ...

Europei Pallavolo 2019 – Domani Italia-Ucraina : le sensazioni di Ofelia Malinov : Campionato Europeo 2019: le parole di Ofelia Malinov, in attesa di Italia-Ucraina All’Europeo femminile 2019 giornata di riposo per la nazionale italiana che tornerà in campo Domani all’Atlas Arena di Lodz per affrontare l’Ucraina (ore 21 diretta RaiDue e DAZN). Nella gara d’esordio le ragazze Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a rifilare un secco 3-0 al Portogallo: squadra nettamente inferiore rispetto alle ...

Pallavolo – Europei 2019 : debutto soft per l’Italia - le azzurre lasciano solo le briciole al malcapitato Portogallo : Vittoria schiacciante per la Nazionale Italiana femminile di Pallavolo, schiacciate le portoghesi con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-14, 25-13) L’Italia parte benissimo agli Europei femminili di Pallavolo, la Nazionale azzurra guidata dal ct Mazzanti lascia solo le briciole al Portogallo, composto per lo più da giocatrici semidilettanti alla prima esperienza in una rassegna continentale. Non poteva dunque che terminare 3-0 per Egonu ...

Europei 2019 di pallavolo femminile in diretta sulla Rai (con Francesca Piccinini telecronista) e DAZN : Italia Al via gli Europei 2019 di pallavolo femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. 24 squadre partecipanti, 76 partite in quindici giorni, che la Rai garantirà in diretta: tutti match dell’Italia e le Final Six su Rai 2 (e anche Rai 3), mentre le altre gare troveranno spazio nella programmazione di RaiSport +, a cominciare dalle 14.00 di oggi con Belgio-Ucraina a Lodz, e in ...

Pallavolo – Europei 2019 : le azzurre pronte per il debutto - domani la sfida col Portogallo : Campionato Europeo 2019 di Pallavolo femminile: le azzurre domani debuttano contro il Portogallo Lodz. Mancano meno di ventiquattro ore all’esordio dell’Italia nel Campionato Europeo femminile 2019 che si svolgerà in Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Nella prima sfida della rassegna continentale le ragazze di Davide Mazzanti, impegnate nella pool B, scenderanno in campo all’Atlas Arena di Lodza contro ...

Pallavolo – Tutto pronto per gli Europei 2019 : l’Italia femminile in partenza per la Polonia : Campionato Europeo 2019: le azzurre in partenza per la Polonia La nazionale italiana femminile è pronta a partire per il Campionato Europeo 2019 che si svolgerà per la prima volta in quattro nazioni: Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze di Davide Mazzanti in serata s’imbarcheranno da Milano Malpensa alla volta di Varsavia per poi trasferirsi in pullman a Lodz, sede della Pool B dove ...

Su DAZN gli Europei di pallavolo maschili e femminili 2019 e 2021 : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi l’acquisizione dei diritti pay per l’Italia delle edizioni 2019 e 2021 di "CEV EuroVolley", il Campionato Europeo di pallavolo maschile e femminile. La piattaforma di streaming offrirà ai propri utenti le migliori partite di entrambe le competizioni, tra cui tutti gli incontri delle nazionali italiane. Il ...

Pallavolo - l’Italia torna al lavoro in vista degli Europei : azzurri in raduno a Cavalese a partire da giovedì : Gli uomini di Gianlorenzo Blengini si raduneranno a Cavalese nella serata di giovedì 22 agosto Archiviato il Torneo di Qualificazione Olimpica con la conquista del pass per i Giochi del prossimo anno, per la Nazionale Maschile è arrivato il momento di volgere uno sguardo al prossimo evento internazionale: i Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. In vista della rassegna continentale una prima parte degli uomini di ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu vs Tijana Boskovic - scontro fra fenomeni. Le Messi e Cristiano Ronaldo della pallavolo : Egonu e Boskovic, Boskovic ed Egonu: il nuovo dualismo per il titolo di miglior giocatrice del mondo è iniziato lo scorso anno in Giappone ed è destinato a proseguire questa stagione quando per la prima volta le due super bomber del Volley mondiale si troveranno una di fronte all’alta all’Europeo che sta per iniziare e la prossima quando il palcoscenico sarà il più importante di tutti, le Olimpiadi di Tokyo. Lo scorso anno Boskovic ...

Pallavolo – Europei 2019 : l’Italia pronta per la rassegna continentale - le 14 convocate dal ct Mazzanti : Il commissario tecnico italiano ha ufficializzato la lista delle giocatrici che prenderanno parte alla rassegna continentale Concluso il collegiale di Roma, la nazionale italiana femminile si appresta a partire per il Campionato Europeo 2019 (23 agosto – 8 settembre) per la prima volta organizzato in quattro nazioni: Polonia, Slovacchia, Ungheria e Turchia (sede delle finali). Il commissario tecnico Davide Mazzanti oggi ha ...