Equitazione | Global Champions Tour Roma 2019 | svelati i nomi dei sei italiani che

Equitazione - Global Champions League Valkenswaard 2019 : la prima gara va a Kevin Staut - 35° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Valkenswaard della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Kevin Staut su Urhelia Lutterbach, che chiude con un netto in 70″17, con un risicato margine sul canadese Eric Lamaze su Firkov du Rouet, secondo in 70″58, e sull’olandese Henk van de Pol su Looyman Z, terzo in 71″57. Chiude in 35ma posizione Alberto Zorzi su Cinsey, ...

Equitazione - Global Champions Tour 2019 : a Londra vince Jos Verlooy - dodicesimo Alberto Zorzi : Si chiude con il successo di Jos Verlooy il lungo fine settimana di Equitazione a Londra, specialità salto, al termine di un Grand Prix che ha portato al jump-off solamente undici binomi dei trentotto partenti, lasciando fuori alcuni nomi altisonanti, ad esempio il britannico Ben Maher, ventinovesimo in sella a One Usa con 8 penalità, ma anche il tedesco Christian Ahlmann, ventiseiesimo su Ciano Conni, il francese Simon Delestre, appena ...

Equitazione - Global Champions Tour 2019 : a Londra vince Jos Verlooy - dodicesimo Alberto Zorzi : Si chiude con il successo di Jos Verlooy il lungo fine settimana di Equitazione di Londra, specialità salto, al termine di un Grand Prix che ha portato al jump-off solamente undici binomi dei trentotto partenti, lasciando fuori alcuni nomi altisonanti, ad esempio il britannico Ben Maher, ventinovesimo in sella a One Usa con 8 penalità, ma anche il tedesco Christian Ahlmann, ventiseiesimo su Ciano Conni, il francese Simon Delestre, appena ...

Equitazione - Global Champions League Londra 2019 : vittoria di Darragh Kenny - decimo Alberto Zorzi : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Londra della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, successo dell’irlandese Darragh Kenny su Balou du Reventon con un netto in 65.40 davanti al canadese Eric Lamaze su Chacco Kid, secondo in 65.98, ed al transalpino Simon Delestre su Hermes Ryan, terzo in 66.21. decimo Alberto Zorzi su Danique in 68.44. Nella classifica della tappa ...

Equitazione - Global Champions League Londra 2019 : la pria gara va ad Harrie Smolders - 17° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Londra della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vttoria per l’olandese Harrie Smolders su Cas, che chiude con un netto in 66″57, con un gran margine sul belga Constant van Paesschen su Vendetta Treize, secondo in 68″83, e sull’irlandese Darragh Kenny su Balou du Reventon, terzo in 68″96. Chiude in 17ma posizione Alberto Zorzi su Danique, ...

Equitazione - Global Champions Tour 2019 : Alberto Zorzi ed Emanuele Gaudiano in trionfo nelle ultime gare a Berlino : Si chiude al meglio per i colori azzurri la tappa del Global Champions Tour di Berlino: nelle due gare in programma oggi sono arrivate altrettante vittorie italiane, prima con Emanuele Gaudiano su Carlotta 232, e poi, nella competizione più importante, con Alberto Zorzi su Cinsey. Nel Championat der Deutschen Kreditbank, gara che ha chiuso la tappa tedesca, dopo i dieci netti sul percorso base, Alberto Zorzi su Cinsey si è imposto al jump-off in ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : a Berlino vince Dani Waldman - solo 29° Emanuele Gaudiano : Va all’israeliana Dani Waldman la tappa di Berlino del Longines Global Champions Tour 2019 di Equitazione, al termine di una gara dal percorso molto selettivo, che porta al jump-off solamente sei binomi dei trentatré partenti, lasciando fuori nomi illustri, tra cui l’olandese Bart Bles (ottavo su Kriskras), il francese Kevin Staut (nono su For Joy van’t Zorgvliet HDC), il belga Olivier Philippaerts (decimo su H&M Legend of ...

Equitazione - Global Champions Tour Chantilly 2019 : nel Gran Premio individuale successo dell’irlandese Darragh Kenny : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Chantilly del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, senza azzurri al via, successo del tedesco Marcus Ehning su Comme Il Faut davanti all’irlandese Bertram Allen su Harley vd Bisschop ed al britannico Ben Maher su Explosion W. Nella classifica della tappa transalpina vincono i Berlin Eagles, con la formazione composta da Christian Kukuk e Ludger ...

Equitazione - Global Champions Tour Chantilly 2019 : in Francia trionfa Julien Epaillard - nessun azzurro in gara : Nella prima gara della tappa di Chantilly del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, non vi erano italiani impegnati nella competizione appena conclusa in Francia. Vittoria per il transalpino Julien Epaillard su Virtuose Champeix, che chiude con un netto in 65″09, con un gran margine sul connazionale Kevin Staut su Urhelia Lutterbach, secondo in 69″32, e sull’irlandese Darragh Kenny su ...

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : grande vittoria di Lorenzo De Luca nella seconda gara transalpina : nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, stupenda vittoria di Lorenzo De Luca, che trionfa su Soory de l’Hallali, mentre è 30° Alberto Zorzi, su Ulane de Coquerie. nella classifica della tappa Parigina vincono i Miami Celtics di Jessica Springsteen e Shane Breen, che vanno a precedere i St Tropez Pirates, con la formazione composta ...

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : ottimo secondo posto di Lorenzo De Luca - ritiro per Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, secondo posto per Lorenzo De Luca su Soory de l’Hallali, mentre si registra il ritiro di Alberto Zorzi su Vauban du Trio: questi gli odierni risultati degli italiani impegnati nella competizione transalpina. Vittoria per l’irlandese Darragh Kenny su Christos, che chiude con un netto in 65″78, con 0″33 ...