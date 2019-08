Eliseo Mattiacci | morto lo scultore dell’ordine cosmico | è stato uno dei maggiori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Era uno dei pionieri dell’avanguardia italiana di fine anni ’60, convinto che l’arte avesse un ordine, da dover rispettare. Èall’età di 78 anni, uno deiprotagonisti dell’arte contemporanea, artefice della sperimentazione e del rinnovamento in scultura. L’artista si è spento la scorsa notte a Fossombrone in provincia di Pesaro. I funerali si terranno mercoledì nel Duomo di Cagli, città doveè nato e dove ha mosso i suoi primi passi come. Sue numerose opere, come Alta tensione astronomica, o Carro solare del Montefeltro, esposte neimusei del mondo e in numerose collezioni, dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, alla Kunstforum Stadtische Galerie di Monaco di Baviera, fino alla Biennale di Venezia, dove ha avuto una sua sala personale per due volte nel 1972 e nel 1988 ...

