E' morto a Scicli Pino Lonatica | docente | sindaco e presidente della Provincia

morto Camilleri - papà di Montalbano : Zingaretti sospende a Scicli le riprese della fiction : Sono pochissimi gli scrittori veri che, oltre a diventare popolari per i loro libri, riescono ad essere amati anche come personaggi. Andrea Camilleri , Morto oggi a 93 anni, era uno di questi e ha...

Lorenzo Trovato - sciclitano trovato morto in un casolare a Pozzallo : E' stato trovato morto oggi a Pozzallo il 32enne scilitano Lorenzo trovato . L'uomo, pregiudicato è stato trovato senza vita in un casolare

Scicli. Sedicenne morto in incidente in moto in Via Vitaliano Brancati : Due incidenti e due vittime a distanza di poche ore sono avvenuti a Scicli. Nel primo ha perso la vita