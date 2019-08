E' la giornata del cane I romanzi e i film che celebrano una grande amicizia

G7 : Amazzonia - nucleare iraniano - tasse ai giganti del web - guerra dei dazi. L’ultima giornata del summit - tra accordi e tensioni : Clima, dialogo con l’Iran, tasse ai giganti del web e guerra dei dazi con la Cina. Sono questi i temi che hanno occupato meeting ufficiali e incontri bilaterali tra i sette grandi del mondo nella tre giorni di Biarritz. Un G7, quello ospitato dalla cittadina francese, che si è svolto in un clima di tensione inusualmente elevato, prima con l’arrivo a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, che ha tenuto un bilaterale ...

giornata Mondiale del cane : perché gli amici a quattro zampe migliorano la nostra vita : Come dimostrato da numerose ricerche scientifiche, i cani rappresentano una inesauribile fonte di benessere psicologico e fisico per chiunque li possieda. Nella Giornata Mondiale del cane, che ricorre il 26 agosto, si celebra anche l'amore, l'affetto e l'amicizia che questi meravigliosi animali riescono a regalarci.Continua a leggere

Verona - trenino si ribalta a Canevaworld : “Urla ovunque”. Era il secondo incidente della giornata : Continuano le indagini sull'incidente verificatosi a Movieland, area tematica del parco divertimenti Canevaworld di Lazise, in provincia di Verona: secondo gli inquirenti la rottura del binario del trenino sarebbe stata causata da un bullone staccatosi dalla monorotaia. I testimoni: "È stato un incubo". Poco prima, sull'attrazione Kitt Superjet un altro incidente: una delle barche ha imbarcato troppa acqua e si è inabissata.Continua a leggere

Ranking ATP – Top ten invariata : la classifica maschile aggiornata prima dell’inizio degli US Open : Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019 Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del Ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti ...

Serie A - partite e risultati della prima giornata : Il campionato è iniziato nel fine settimana con le prime nove partite della stagione: stasera il posticipo Inter-Lecce chiuderà la prima giornata

Prossimo turno Serie A calcio - orari e tv della seconda giornata. Palinsesto - dirette e streaming : La seconda giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, si giocherà nel fine settimana da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. La seconda tornata del massimo campionato italiano scatterà venerdì 30 alle 18.00 con Bologna-SPAL, mentre sabato 31 alle ore 18.00 si giocherà Milan-Brescia ed alle 20.45 Juventus-Napoli, infine domenica 1 alle ore 18.00 ci sarà il derby di Roma, con tutte le altre gare programmate alle 20.45. Di seguito il ...

Risultati Serie A 1ª giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

Risultati Serie C live - vincono Bari e Monza : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : tutto pronto per l’esordio delle squadre in A! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 ROMA-GENOA: grande spettacolo di luci all’Olimpico, sulle note dell’inno scritto da Antonello Venditti. 20.41 Le squadre sono nei tunnel dei rispettivi stadi: tanto entusiasmo su tutti i campi. 20.39 Tra poco, scenderanno in campo le compagini per l’esordio in Serie A 2019/20. 20.37 ROMA-GENOA: una Lupa inedita vedrà dal primo minuto, nel 4-2-3-1 di Fonseca, Pau Lopez e ...

Tiziano Ferro - Victor - una giornata di «amici - amore e risate». E le altre storie del weekend : Tiziano Ferro Perché il principe Andrea è il cocco della regina Elisabetta- Ecco perché Orlando Bloom non ha fretta di portare Katy Perry all'altare- Matilde Gioli: «Mescolando gioia e dolore»- Baby George farà danza classica (e non c'è niente da ridere)Harry, Meghan e la visita con Archie alla tomba di DianaWilliam d'Inghilterra teme per la monarchia. Colpa di Harry e Meghan Marco Borriello, l'amore non va in vacanzaChiara Ferragni, Fedez e la ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid e Chkhvimiani sono i primi campioni del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d’oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l’uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l’ultimo incontro del programma odierno: la finale per l’oro ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : “giornata positivo - sono leader del Mondiale. Dedico il podio alla nonna” : Grandissima domenica per Lorenzo Dalla Porta che ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna 2019 e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale Moto3. Il centauro toscano è riuscito a salire sul podio e ora vanta 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto a Silverstone e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione, fantastico risultato per il 22enne del Team Leopard che si è dovuto accodare a Ramirez e Arbolino ma ...