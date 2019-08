E’ allarme monossido di carbonio dopo gli incendi in Amazzonia | il JPL ha mappato

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) La NASA ha prodotto una ‘mappa’ del movimento in atmosfera deldiassociato aglinella regione amazzonica del Brasile. La fotografia arriva dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) attraverso i nuovi dati dell’Atmospheric Infrared Sounder, strumento a bordo del satellite Aqua. La serie temporale di immagini, fa sapere il Jpl, haildiad un’altitudine di 5.500 metri, dall’8 al 22 agosto. Dalle immagini è visibile come la nube didicresca nella regione amazzonica nord-occidentale, spostandosi poi in una nube più concentrata verso il sud-est del Paese. Il verde indica concentrazioni dididi circa 100 parti per miliardo in volume (ppbv); giallo, circa 120 ppbv; rosso, circa 160 ppbv. I valori locali possono essere significativamente più alti. Ogni ‘giorno’ ...