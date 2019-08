Dramma alle nozze | giovani sposi travolti e uccisi 5 minuti dopo il loro matrimonio

Dramma al luna park di Rimini - giostraia cade dalle scale e muore : aveva 39 anni : Tragedia a Rimini, e più precisamente al luna park di Miramare, davanti all’ex colonia Bolognese, in viale Teramo, dove questa mattina intorno alle 09:30 una giostraia di 39 anni è morta in seguito ad un incidente del quale gli inquirenti stanno cercando di chiarire le cause. Stando alle prime e confuse informazioni, la donna sarebbe caduta da una scala mentre stava lavorando, facendo un volo di circa un metro e mezzo, e sarebbe deceduta poco ...

Dramma alle porte della città - Luca è morto sul colpo : amici sotto choc : Incidente mortale lungo le strade della Marca. Poco dopo le 10 di questa mattina, martedì 13 agosto, un giovane centauro è morto a Borso del Grappa (Treviso). Il giovane, di ventisei anni, è rimasto ucciso in un Drammatico incidente avvenuto in via Molini, all’altezza della frazione di Micheloni. Si chiamava Luca Bontorin e viveva a Romano d’Ezzelino (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro stava procedendo in ...

Io e Te : Pierluigi Diaco fa un annuncio Drammatico su Paolo Vallesi : Pierluigi Diaco su Paolo Vallesi a Io e Te: “Purtroppo ha perso il papà” Ultima puntata della settimana per Io e Te di Pierluigi Diaco con la partecipazione di Valeria Graci e Sandra Milo. Oggi l’ospite è stato Paolo Vallesi, tornato alla ribalta grazie alla vittoria ottenuta nella seconda edizione di Ora o mai più condotto da Amadeus. Durante la lunga intervista fatta di aneddoti, racconti sinceri e un’esibizione ...

Maltempo - le Drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

“Arrestato!”. L’ex compagno di George Michael finisce nei guai. La polizia allertata dai vicini di casa : le immagini di quei Drammatici momenti : Un attacco d’ira violentissimo. Il protagonista di questa assurda vicenda è un volto noto: Fadi Fawaz, ultimo fidanzato di George Michael. L’uomo è stato arrestato mentre si trovava nella casa del cantante, dopo che i vicini avevano chiamato la polizia sentendo fortissimi rumori provenire dalla villa. Lo riportano varie testate inglesi, che pubblicano anche le foto dell’arresto dell’uomo che fu anche colui che la sera di natale del ...

Calcio : Sinisa Mihajlovic deve fermarsi - Dramma per l’allenatore del Bologna ricoverato per improvvisa malattia : Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic. Il cinquantenne allenatore del Bologna, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è stato ricoverato in ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi. Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. ...

Dramma Mihajlovic : "L'allenatore del Bologna deve fermarsi - ha bisogno di una terapia d'urto" : Ore d'ansia per Sinisa Mihajlovic e per il mondo del calcio. L'allenatore del Bologna in serie A, portato alla salvezza la scorsa stagione, è costretto a fermarsi per gravi motivi di...

Dramma al circo - domatore ucciso dalle quattro tigri che stava addestrando | Video : L'uomo, Ettore Weber, aveva 61 anni. L'incidente è avvenuto mentre addestrava quattro tigri contemporaneamente

Dramma in spiaggia! Il cadavere di 70enne galleggia tra i bagnanti : Un uomo è annegato in Salento. L’uomo, a quanto si apprende dalle cronache locali, è stato vittima di un malore. La tragedia si è consumata sul versante ionico, a Santa Maria al bagno. La vittima è un 70enne originario di Galatone, Oreste Colopi, ma da tempo residente a Milano. Non è ancora chiara la dinamica di quanto successo mentre l’uomo si trovava nelle acque delle Quattro colonne. All’improvviso, mentre nuotava alcuni bagnanti hanno ...